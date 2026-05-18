Cómo añadir RTVE como medio favorito en Google para tus búsquedas de noticias, paso a paso

En un momento marcado por la abundancia de información, los bulos y el crecimiento de contenidos generados automáticamente, cada vez es más importante decidir qué medios eliges para informarte. Google ha incorporado recientemente una función que permite seleccionar medios de confianza como "fuentes preferidas" para que las noticias de estos medios aparezcan con mayor frecuencia en los resultados destacados del buscador.

Con esta nueva herramienta puedes elegir a RTVE Noticias como uno de tus medios de referencia para seguir la actualidad nacional e internacional, la información política, económica, cultural, deportiva y de servicio público.

Qué significa elegir RTVE como fuente preferida Cuando marcas RTVE.es como fuente favorita, Google tiene en cuenta esa preferencia en la sección de 'Noticias destacadas' (también conocidas como 'Top Stories'). Esto no elimina otros medios de los resultados, pero sí aumenta las posibilidades de que aparezcan antes los contenidos de RTVE.es. Además, Google puede mostrar una sección específica denominada “De tus fuentes”, donde se agrupan noticias publicadas por los medios que hayas marcado previamente como favoritos.

Cómo añadir RTVE a tus fuentes preferidas en Google Cuando busques una noticia en Google y aparezca el bloque de 'Noticias destacadas', verás un icono de estrella junto a esa sección. Dónde seleccionar a RTVE.es como fuente favorita RTVE.es Pulsa sobre ese icono. Busca RTVE.es entre los medios disponibles Activa la opción como fuente preferida Así puedes añadir a RTVE.es en 'Preferencias de fuentes' RTVE.es A partir de ese momento, Google utilizará esa selección para priorizar contenidos de RTVE en futuras búsquedas relacionadas con noticias y actualidad.

Por qué elegir RTVE.es RTVE.es es el portal digital de Radiotelevisión Española, la corporación pública de comunicación audiovisual en España. Nuestra cobertura informativa combina actualidad en tiempo real, análisis, verificación, narrativas visuales e información territorial. Además, en RTVE.es encuentras los contenidos audiovisuales de TVE y RNE y programas originales de RTVE Play como videopódcasts. Elegir RTVE.es como fuente preferida permite acceder con mayor facilidad a contenidos verificados, cobertura en directo de grandes acontecimientos y una oferta informativa respaldada por las redacciones de RTVE.