Campeonato de España de Cheerleading: un deporte espectacular, exigente e inclusivo que vuela en Guadalajara

Hace frío en Guadalajara a pesar del sol de mayo que empieza a despuntar sobre los tejados. A las nueve menos cuarto, en el entorno del Palacio Multiusos ya es imposible aparcar. Una cola serpentea en la explanada que da paso al espacio deportivo municipal. Es una hilera de rostros expectantes aguardando su turno frente a la taquilla para sacar una entrada.

El público llegando al V Campeonato de España de Cheerleading el sábado 17 de mayo en Guadalajara. SANTI RIESCO

No hay privilegios por parentesco. La general cuesta 15 euros, mientras que jubilados y personas con discapacidad pagan 5. Los más pequeños, los menores de 8 años, son los únicos que pasan gratis. La Federación Española de Baile Deportivo (FEBD) tiene muy pocos recursos y cada euro cuenta para que los atletas de cheerleading ―una de las diez especialidades de baile federado― puedan seguir volando.

Hasta esta mañana mi imagen del cheerleading estaba prejuiciosamente asociada a las películas estadounidenses de adolescentes con la animadora rubia de los pompones, el capitán del equipo de fútbol americano y una historia de amor previsible en los pasillos de un instituto o una universidad de Ohio. Pero la realidad en Guadalajara tiene otro color.

Descubro, no sin cierta vergüenza periodística, que esto no es un juego de imitadores "friquis" sino una disciplina deportiva muy exigente en la que entrenadores y atletas se sacrifican durante meses para mostrar todas sus habilidades ante los jueces en apenas un minuto y quince segundos. El cheerleading —reconocido por el Consejo Superior de Deportes en 2022— sigue peleando por su reconocimiento olímpico tras la entrada del breaking en los Juegos de París 2024.

Disciplina mixta, exigente y muy inclusiva Entre el bullicio, localizamos a Laura Cacabelos Peña, el alma máter de esta historia en la FEBD y responsable de la especialidad. Nos recibe con la energía de quien lleva semanas durmiendo poco pero soñando mucho. Laura Cacabelos Peña, alma máter del 'cheerleading' en la Federación Española de Baile Deportivo. SANTI RIESCO “El cheerleading es un deporte que nace en los Estados Unidos, es una disciplina tanto mixta como femenina, que combina gimnasia, acrobacias, portes, lanzamientos y baile”, explica Laura con pasión cuando le preguntamos que nos presente esta modalidad deportiva. Laura insiste en que "no es sólo moverse al ritmo de música rápida", sino que es un deporte “muy completo y exigente" que requiere de un "conocimiento específico" y sobre todo de "seriedad técnica para poder realizarlo”. Para dar fe de la seriedad técnica del evento han cruzado el charco tres jueces mexicanos. Son una tríada de expertos que tendrán el apoyo de un cuarto compatriota que juzgará de manera virtual las acrobacias deportivas de los más de 250 atletas que participan en la competición. En unos minutos colocarán una cámara a pie de pista para que pueda seguir los ejercicios. Hacemos bromas con la semana informativa que nos han dado su presidenta, Claudia Sheinbaum, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Mejor no comentamos más", sonríen con un punto de cansancio. También por el viaje transoceánico. Esta misma tarde, tras elegir a los campeones de España, regresan a su país. Los tres jueces, llegados desde México, posan para RTVE Noticias antes de que entre el público. SANTI RIESCO Jair Briseño puntúa la coreografía, Ariel Herrera se centra más en "la pura gimnasia" y Raúl Borunda evalúa las elevaciones, esas "cargadas" que dejan al público sin aliento cuando los atletas vuelan lanzados al aire por sus compañeros. Los tres analizan desde la ejecución técnica hasta los saltos como el toetouch o el pike, buscando la perfección en cada movimiento.

Banderas, himno y público entregado Comienza a entrar el público en el Palacio Multiusos y la grada se transforma en un hervidero de emociones. El speaker anuncia que se va a proceder al desfile de los atletas, por equipos, detrás de la bandera de su comunidad autónoma. Se produce un estallido de color y gritos en el graderío acompañado por las banderas de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares avanzando por el parqué. Desfile de los atletas en el V Campeonato de España de 'Cheerleading' celebrado en Guadalajara. SANTI RIESCO Los atletas marchan con una mezcla admirable de respeto institucional y alegría eléctrica, contagiosa y contenida. Pero el Palacio se encoge de pura emoción cuando el speaker, con voz solemne, pide a todo el público que se ponga en pie para escuchar el himno de España. Es un momento especial para todos, para los de los ocho apellidos patrios y para los nuevos españoles que, en su mayoría, entrenan y ponen la parte más profesional al cheerleading.

La inclusión, fortaleza de los equipos Sin embargo ―himnos aparte―, una de las bellezas más profundas de este deporte es su carácter radicalmente inclusivo. Aquí no sobra nadie. En la pista vemos hombres y mujeres, altos y bajos, grandes y pequeños, gordos y flacos. Atletas en la pista de calentamiento antes de salir a competir a la pista principal. SANTI RIESCO La razón es técnica pero también humana. Un equipo de cheerleading es un ecosistema que necesita un poco de todo. Se necesita la fuerza hercúlea de los "bases" para sostener el mundo sobre sus hombros; la agilidad y ligereza de los "voladores" que desafían la gravedad; y el ritmo de quienes cohesionan la coreografía. Es un deporte donde la diferencia no es un obstáculo, sino una pieza necesaria del puzle, algo que se hace evidente en categorías como "Abilities", donde la integración es el verdadero trofeo.

Historias de atletas En la pista de calentamiento —ese santuario de nervios y laca antes del rugido final— el ambiente es eléctrico. Allí conocemos a Antía Arteaga Sebastián. Tiene solo 9 años y defiende los colores de los Linces Soldiers de Vallecas. Antía Arteaga, integrante de los Soldiers Linces de Vallecas, en Madrid. SARA SEBASTIÁN Antía es la viva imagen de la nueva generación; antes hacía pole dance y telas aéreas, pero hace un año y dos meses que el cheerleading la atrapó. “El año pasado logramos el bronce”, recuerda con una sonrisa que oculta la tensión de la competición. Desde Baleares ha llegado Clara Ferrer Oliver, una joven de 18 años nacida en Palma que milita en el Thunder Cheer. El equipo tiene apenas un año y medio. Todo comenzó de la mano de su entrenador, un colombiano afincado en la capital balear que fue atleta profesional de cheerleading. Actualmente el Thunder Cheer de Palma entrena en las instalaciones cedidas por un circo. Clara Ferrer, atleta del Thunder Cheer Gymnastic de Palma de Mallorca. SANTI RIESCO Clara recuerda, entre bromas y veras, que ella conoció el deporte durante el año que pasó en Vancouver, Canadá, y que cuando regresó a su isla lo hizo sin el uniforme "porque pensé que nunca lo podría volver a practicar". Cuando se enteró de la existencia del equipo no lo dudó un instante. Este es su primer campeonato nacional.

Meses de esfuerzo para un minuto y 15 segundos Verlos actuar es asistir a una explosión de energía que apenas dura entre un minuto y quince segundos ―dos minutos y medio en la categoría All Star (equipos)― . Pero detrás de ese parpadeo cronometrado hay meses, a veces años, de entrenamientos extenuantes en naves industriales y polideportivos municipales. Un equipo compitiendo en la modalidad de 'stunts'. SANTI RIESCO Son horas de repetir el mismo lanzamiento, de pulir la sincronía de un salto y de fortalecer el cuerpo para que lo imposible parezca sencillo. Es un sacrificio silencioso por una rutina que, si parpadeas, te la pierdes, pero que para ellos representa el culmen de toda una temporada de disciplina y sudor.

Entrenadores internacionales El espíritu de este deporte en España tiene mucho de vocación. Ana Melón es una de las entrenadoras del CheerXport Alcobendas, uno de los equipos más potentes y laureados del cheerleading en España. El germen del equipo fue un intercambio escolar con institutos de Estados Unidos allá por 2015. Regresaron y no pudieron dejarlo. Ana lleva desde el inicio en el club. Su madre es estadounidense pero "es pura coincidencia", aclara con una sonrisa. Ana Melón es una de las entrenadoras de los CheerXport Alcobendas. SANTI RIESCO En la actualidad el club cuenta con unas 80 personas. “Los mayores suelen ser de Colombia, Venezuela y otros países de América donde ya lo practicaban, mientras que los niños son de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes”. En Vallecas, la historia se repite con los Soldiers Linces de Antía Arteaga que entrena Jorge Bravo y el Madrid Cheers Athletic, este último fundado hace apenas seis meses por el colombiano Fernando Arismendi y su esposa Tracy Orozco. El equipo de Arismendi entrena en una nave industrial cuyo espacio alquilan a su anterior equipo, el Soldiers de Jorge Bravo. Actualmente son 17 miembros en competición con edades que van de los 18 a los 42 años. Fernando Arismendi, fundador de los Madrid Cheers Athletic de Vallecas. SANTI RIESCO Pero quizá la historia más curiosa sea la de los Mustang All Star de Córdoba. El equipo lo componen una decena de adultos que compaginan sus trabajos, sus estudios y su pasión por el cheerleading. Al frente del equipo, su entrenador, el venezolano de 36 años Deninson Gutiérrez, 'Deni', que lleva dedicándose profesionalmente a este baile deportivo desde los 14 años. Al salir de su país el equipo se deshizo allí y lo refundó en Córdoba, donde su acento atestigua que lleva una década viviendo en la ciudad califal.

Encuentra equipo por ChatGPT Los Mustang All Star han salido a las tres de la mañana de Córdoba para llegar a Guadalajara a competir durante un minuto y quince segundos. Son seis: Juan Carlos, Olga, Deni, María Luisa, Marta y Alicia que ha venido lesionada y, aunque no puede competir, muestra su apoyo desde fuera de la pista. Los Mustang All Stars de Córdoba: Marta, Deni, María Luisa, Juan Carlos, Olga y Alicia. SANTI RIESCO Al final se llevarán la medalla de plata, pero cuando caminábamos hacia la pista de calentamiento bajo las gradas del Palacio Multiusos no sabían qué tal lo habían hecho. Había distintas opiniones. Nada más recoger su medalla han regresado a Córdoba. Alicia insiste en que Marta, sevillana residente en Córdoba, cuente cómo conoció a los Mustang. "Le pregunté a Chat GPT si había algún equipo de gimnasia acrobática o algo parecido en Córdoba porque era el deporte que yo practicaba y me salió el contacto del equipo en Instagram: @mustangsallstars.es".

Las familias, un apoyo más allá de la grada En las gradas, el rugido es constante. El público está entregado con cada actuación. Allí conocemos a César Viana, un padre que ha venido desde San Juliá de Loria, en Andorra, con el club Golden Isards. César nos cuenta que montaron el club hace apenas un año, motivados por la jefa de animadoras del equipo de básquet Morabanc Andorra. César Viana, uno de los padres del club andorrano Golden Isards de San Juliá de Loria. SANTI RIESCO Han venido 30 personas en coches particulares, cruzando fronteras por un sueño. “Nuestra hija, Zoe, de 9 años, compite en individual y equipos”, explica César con orgullo. Su historia tiene un punto de épica familiar porque su hija "se rompió el radio hace un año” practicando cheerleading. Zoe, explica César, comenzó con seis años. Tras mi sorpresa, César aclara que "muchas empiezan con cuatro años". Y se muestra feliz por el grupo de familias que forman el único club del Principado y su decisión de competir en cualquier parte para que las niñas y los niños disfruten y les hagan disfrutar. En la grada, tras la tricolor andorrana, no dejan de animar. También a su equipo. La animación de la grada en el Campeonato de España de Cheerleading forma parte del espectáculo. SANTI RIESCO