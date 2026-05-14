Hallan el cuerpo de la segunda y última soldado estadounidense desaparecida en Marruecos

El Ejército marroquí ha anunciado este miércoles el hallazgo del cadáver de la soldado estadounidense desaparecida el 2 de mayo en el sur de Marruecos durante los ejercicios militares 'African Lion' junto a de su compañero, cuyo cuerpo fue descubierto ese mismo día.

Los dos militares desaparecieron al anochecer de ese sábado en las proximidades de Cabo Drâa, una zona de acantilados cercana a la ciudad de Tan Tan, unos 900 kilómetros al sur de Rabat, supuestamente cuando uno de ellos cayó al mar y el compañero se lanzó al agua para intentar rescatarlo.

En un comunicado, el Ejército de Marruecos ha explicado que el cuerpo de la soldado ha sido hallado este martes durante operaciones de búsqueda intensivas en coordinación con tropas estadounidenses, a unos 500 metros del lugar del incidente. Según un comunicado difundido este miércoles también por el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) se trata del cuerpo de Mariah Symone Collington, de 19 años de edad.

El cadáver ha sido trasladado a la morgue del Hospital Militar Moulay Hassan, en Guelmim, conforme a los procedimientos establecidos, ha añadido la nota del Ejército marroquí. En la operación de búsqueda han participado efectivos de las Fuerzas Armadas Reales y Protección Civil que emplearon equipos de rescate terrestres, marítimos y aéreos.