Hallan el cuerpo de la segunda y última soldado estadounidense desaparecida en Marruecos
- El cadáver de su compañero fue encontrado el día de la desaparición, el 2 de mayo, flotando en el mar
- Supuestamente uno de los militares habría caído al mar y el otro se habría lanzado al agua para intentar rescatarlo
El Ejército marroquí ha anunciado este miércoles el hallazgo del cadáver de la soldado estadounidense desaparecida el 2 de mayo en el sur de Marruecos durante los ejercicios militares 'African Lion' junto a de su compañero, cuyo cuerpo fue descubierto ese mismo día.
Los dos militares desaparecieron al anochecer de ese sábado en las proximidades de Cabo Drâa, una zona de acantilados cercana a la ciudad de Tan Tan, unos 900 kilómetros al sur de Rabat, supuestamente cuando uno de ellos cayó al mar y el compañero se lanzó al agua para intentar rescatarlo.
En un comunicado, el Ejército de Marruecos ha explicado que el cuerpo de la soldado ha sido hallado este martes durante operaciones de búsqueda intensivas en coordinación con tropas estadounidenses, a unos 500 metros del lugar del incidente. Según un comunicado difundido este miércoles también por el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) se trata del cuerpo de Mariah Symone Collington, de 19 años de edad.
El cadáver ha sido trasladado a la morgue del Hospital Militar Moulay Hassan, en Guelmim, conforme a los procedimientos establecidos, ha añadido la nota del Ejército marroquí. En la operación de búsqueda han participado efectivos de las Fuerzas Armadas Reales y Protección Civil que emplearon equipos de rescate terrestres, marítimos y aéreos.
Participaban en maniobras del mayor ejercicio militar de EE.UU. en África
El cadáver del primer soldado fue encontrado el mismo 2 de mayo flotando en el agua a menos de una milla del punto donde ambos habrían ingresado al océano y fue identificado como el teniente primero Kendrick Lamont Key, de 27 años, del Mando de Defensa Aérea estadounidense.
Tras un acto de homenaje en el aeropuerto militar de Guelmim, a unos 700 kilómetros al sur de Rabat, en honor a los militares estadounidenses fallecidos, los dos cuerpos han sido evacuados durante la noche del martes a bordo de un avión militar de EE.UU.
Los militares se encontraban en Marruecos para participar en las maniobras 'African Lion', el mayor ejercicio militar de EE.UU. en África, que este año celebró su 22 edición y se prolongó del 27 de abril al 8 de mayo con la participación de más de 5.000 militares de unas 40 naciones.