Geroa Bai y PSN culminan su desencuentro en torno a educación y abren una crisis en el Gobierno foral

PSN y Geroa Bai han culminado su división en torno al cierre de aulas en la escuela concertada y, tras el debate más tenso en lo que va de legislatura, han votado por separado la proposición de ley de UPN. Una iniciativa que finalmente ha salido adelante con la abstención de Geroa Bai y de Bildu y que solo ha contado con los votos en contra de PSN y Contigo Zurekin.

Tras un tenso debate que ha durado dos horas, muy por encima de lo habitual, la proposición de ley de los regionalistas aprobada en la Cámara prorroga las unidades concertadas existentes en el curso 2025-2026 para el curso 2026-2027, evitando así el cierre de 14 unidades de la red concertada por un año.

El texto aprobado incluye tres enmiendas de EH Bildu, que no cambian sustancialmente el texto de UPN, que plantea, en el artículo 1, que el departamento de Educación determinará al inicio del curso en que finalicen los conciertos educativos de todos los niveles los criterios concretos que aplicará para la resolución de las peticiones de renovación, "teniendo especial consideración aquellos que garanticen la libertad de las familias para elegir".

Remírez convoca a los socios Una de las primeras reacciones tras la votación ha sido la del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, que ha anunciado que van a convocar a los socios del Ejecutivo a una reunión para, "en su caso, ratificar el compromiso político de aquí a final de legislatura e incluso más allá".