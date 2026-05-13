Martín Pardo adapta al cómic 'Mecanoscrito del segundo origen': "Se adelantó a muchas obras apocalípticas"

Desde su publicación, hace más de 50 años (1974), la novela Mecanoscrito del segundo origen, de Manuel de Pedrolo, se ha convertido en un clásico de la literatura catalana que ha sido traducido a varios idiomas, sigue teniendo un enorme éxito entre los jóvenes lectores, e incluso se ha adaptado a una serie de televisión (1985) y al cine (2015). Y ahora, coincidiendo con su 50 aniversario, llega a las viñetas en una fantástica adaptación de Martín Pardo: Mecanoscrito del segundo origen (Planeta Cómic).

Hemos preguntado a Martín qué ha sentido al adaptar un libro tan especial para tantos lectores: "Pues es curioso, porque era novela de lectura obligatoria en muchos institutos en los años ochenta y noventa en Cataluña y tuvo un gran impacto entre los adolescentes, pero cuando me tocó leerla a mí no me gustó demasiado. Supongo que era muy joven y no podía apreciarla, para mí la ciencia ficción era otra cosa: Isaac Asimov, Alfred Bester…"

"Más adelante, cuando la releí ya más maduro, pude profundizar y entender mejor como, a través de la ciencia ficción, toca muchos temas trasversales. Además, creo que sigue de actualidad, ahora y por muchos años, precisamente por esa transversalidad", asegura Martín.

Página de 'Mecanoscrito del segundo origen' (Planeta Cómic)

Se adelantó a 'La carretera' o 'The Walking dead' Mecanoscrito del segundo origen narra la historia de Alba, de 14 años, y Dídac, de 9, que son los únicos supervivientes de un ataque alienígena a la Tierra. Se convertirán en los fundadores de una nueva civilización en la que intentarán preservar el conocimiento del pasado y construir un nuevo futuro en que la humanidad no sea una amenaza para sí misma. Aunque antes deberán centrarse en sobrevivir... Preguntamos a Martín si cree que se adelantó a éxitos apocalípticos como La carretera (Cormac McCarthy, 2006) o The walking dead (2003) "Sin duda. Bebe de la ciencia ficción clásica de H.G. Wells y se adelanta a muchas obras posteriores apocalípticas que nos muestran cómo siglos de civilización y cultura se pueden venir abajo en un segundo. Creo que tiene muchas similitudes sobre todo con La carretera, con la diferencia de que, si bien el tono general de la historia no es siempre tan pesimista y angustioso, el final es mucho más duro y sin concesiones". Página de 'Mecanoscrito del segundo origen' (Planeta Cómic)

"De Pedrolo hace hincapié en la naturaleza violenta del ser humano" En cuanto a qué aspectos le parecen más interesantes de la novela, Martín nos comenta: "La elección de dos niños/adolescentes como protagonistas es uno de los grandes aciertos de la novela. Hace que el lector empatice de inmediato con esos dos seres perdidos e indefensos ante la realidad atroz a la que se han de enfrentar". "De Pedrolo hace hincapié en la naturaleza violenta y salvaje del ser humano. La amenaza viene en principio de una invasión extraterrestre, pero al final los protagonistas se han de enfrentar a la miseria y a la violencia de los seres humanos que han sobrevivido", añade el dibujante. Página de 'Mecanoscrito del segundo origen' (Planeta Cómic)

"La historia contiene momentos muy icónicos" Preguntamos a martín Pardo qué le parece la prosa de Manuel de Pedrolo y si adaptarla al cómic le ha resultado muy complicado. "Yo leí la novela en catalán, y es algo exigente porque utiliza expresiones locales y antiguas que no se suelen ver en el catalán normativo moderno, pero de Pedrolo es un maestro en crear ambientes y hacer que fluya la historia". "Adaptarlo no fue especialmente complicado -añade-, porque su narrativa es muy evocadora y la historia contiene momentos muy icónicos y fáciles de visualizar. Quizás lo más complicado para mí fue el inicio. De Pedrolo no deja que el lector entre poco a poco en la historia. Le golpea sin piedad desde el primer momento. Es una de las novelas con un inicio más punki que he leído nunca". "Luego, formalmente, la estructura por capítulos de la novela me venía perfecta para la adaptación, y en ese sentido no tuve que realizar muchos cambios", concluye el dibujante. Página de 'Mecanoscrito del segundo origen' (Planeta Cómic)

"Para muchos catalanes Alba representa el ideal de mujer" En cuanto a los jóvenes protagonistas, Martín Paro nos comenta: "A alba De Pedrolo la describe físicamente al principio de cada capítulo y vemos su evolución y su pérdida de la inocencia. Para muchos catalanes representa el ideal de mujer, ya que esta novela supuso el descubrimiento del sexo para muchos adolescentes. Para definir gráficamente el personaje lo que hice fue inspirarme en una conocida actriz catalana. Cuando diseño un personaje, empiezo copiando fotos y luego trabajo con los primeros dibujos estilizando y sintetizando el personaje, de modo que al final ya no se parece tanto al modelo inicial pero tiene algo de su esencia". En cuanto a Dídac, Martín nos comenta: "Así como Alba es fuerza y determinación, Dídac es serenidad e inteligencia. Todo empieza cuando Alba le salva la vida a él, pero durante la historia es él quien la acaba salvando a ella, porque le da un propósito: alguien a quien proteger. Para diseñar gráficamente el personaje seguí el mismo sistema que con Alba pero buscando mucho la expresividad en la mirada". Una cosa que (actualmente) nos sorprende de la novela es que lo primero que deciden los niños es salvar los libros: "Bueno, no sorprende tanto, es la forma lógica de preservar la cultura. Todo tipo de cultura. Además, hay que tener en cuenta que la novela está escrita en 1974 donde no existía la digitalización masiva de hoy en día. Desgraciadamente, si ocurriera en la actualidad seguramente intentarían salvar un servidor de internet". Página de 'Mecanoscrito del segundo origen' (Planeta Cómic)