El tren de alta velocidad llegará a Bilbao a un apeadero temporal en superficie, mientras se construye la estación soterrada

Un acuerdo histórico para Bilbao. Así lo ha dicho el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, al presentar el proyecto para la capital vizcaína. Un acto celebrado en la mañana de este lunes que ha contado con la presencia de todas las instituciones que forman parte de la comisión de seguimiento para llegada de la alta velocidad a Bilbao: Ministerio de Transportes, Adif, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, que se ha sumado también.

La estación provisional, que estará en un espacio anexo a la estación de Abando, será compatible con la construcción de la definitiva terminal soterrada, que contará con dos pisos subterráneos. Y además posibilitará adelantar su entrada en funcionamiento, aunque no se han dado plazos. Esta nueva solución prevé el traslado y la construcción de la base de mantenimiento de Bilbao a Basauri, lo que liberará una superficie de 40.000 metros cuadrados en la estación bilbaína de Abando y así se mejorarán los tiempos de llegada de la alta velocidad a la capital vizcaína.

Ganar tiempo "Ganamos un tiempo precioso", ha asegurado la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca. La estación provisional de Basauri generaba incertidumbres y cierta desconfianza, ha explicado José Antonio Santano. Y ha querido destacar el compromiso del Gobierno central con la Y vasca, que avanza, ha dicho, a toda velocidad. Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se ha referido a la desaparición de la trinchera de las vías de ferrocarril en Bilbao gracias a la futura estación soterrada. Permitirá liberar un espacio de 130.000 metros cuadrados donde se construirá un nuevo parque, equipamientos culturales y nuevas viviendas.

Un retraso de décadas Las obras para construir el tren de alta velocidad en el País Vasco empezaron en octubre de 2006 y llevan 20 años de retraso sobre la fecha inicial prevista. Se le conoce como la Y ferroviaria vasca, porque la conexión entre las tres capitales vascas tendrá la forma de esa letra. La fecha estimada en un principio para que entrara en funcionamiento fue 2010. Actualmente, la conexión ferroviaria entre Bilbao y San Sebastián (poco más de 10 kilómetros) dura casi tres horas. Y para ir de Bilbao a Vitoria no hay servicio directo, hay que hacer transbordo en Miranda de Ebro (Burgos). El trayecto en tren entre Bilbao y Madrid dura casi cinco horas, pasando por Valladolid.