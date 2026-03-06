Óscar Puente asegura que la Y vasca estará acabada en "tres o cuatro años"
- El ministro de Transportes, de visita en Vitoria, no ha resuelto el dilema de la conexión con Navarra
- Confía en su homólogo galo y considera que Francia dará continuidad a la infraestructura en el país vecino
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido en Vitoria-Gasteiz al desarrollo de las obras de la Y vasca, el trazo ferroviario en forma de «Y» que unirá las tres capitales vascas: Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián.
Durante su intervención en el Foro Capital, Puente ha concretado una fecha en la que, según prevé, estarían finalizadas las obras.
"Hablamos de tres o cuatro años en el horizonte temporal, porque ya lo que nos queda es la superestructura. Nos queda montar vía, nos queda montar catenaria y sistemas de seguridad. Y también nos queda, por supuesto, definir los accesos a las ciudades", ha explicado.
El papel de Francia
Óscar Puente ha hecho referencia a "la espinita clavada" con el TAV (Tren de Alta Velocidad) que supone Francia. Sin embargo, considera que Philippe Tabarot, actual ministro de transportes francés, aboga por la continuidad de la infraestructura en su país.
Conexión con Navarra
Lo que sigue siendo un misterio es dónde y cómo se realizará la conexión de la Y vasca con Navarra. Puente no se ha pronunciado sobre si el enlace con Navarra será finalmente por Vitoria (Álava) por Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa).
Promoción en redes
El ministro, muy activo en redes sociales, ha compartido en su cuenta de X un vídeo en el que celebra el avance de las obras de la Y vasca.
Duración de los trayectos
"Cuando entre en servicio, los tiempos de viaje por ferrocarril se verán reducidos drásticamente para las tres capitales vascas. Destaca, principalmente, la reducción del tiempo de viaje entre Vitoria-Bilbao y Vitoria-San Sebastián, en torno al 60 por ciento, y de un 80 por ciento en la relación Bilbao-San Sebastián", reza la web del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).