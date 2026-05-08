Juani, cooperante española detenida en Palestina y marcada por las cárceles israelíes

La cooperante española Juana Ruiz Sánchez, conocida como Juani Rishmawi, ha visitado Navarra con motivo del quinto aniversario de su detención por parte del ejército israelí para recordar los casi 300 días que pasó en cárceles israelíes y reflexionar sobre la situación actual en Palestina. De la mano de la asociación propalestina, Yala Nafarroa, Rishmawi ha relatado cómo comenzó “una pesadilla” el 13 de abril de 2021, cuando decenas de policías y soldados israelíes irrumpieron en su vivienda de Beit Sahour, donde llevaba décadas residiendo junto a su familia.

“Sigo contando mi historia para evitar que el sufrimiento de la población palestina quede en el olvido“ Juani Rishmawi

La cooperante española llegó a Palestina hace más de treinta años, tras casarse con un palestino y establecerse al sur de Belén, donde también nacieron sus dos hijos. Comenzó a trabajar como traductora para la organización sanitaria palestina, Health Work Committees. Rishmawi ha recordado los interrogatorios y la incertidumbre vivida durante su encarcelamiento y también ha relatado uno de los episodios que más le marcó emocionalmente, la noche antes de recuperar la libertad soñó que iba a salir de prisión. “Al día siguiente me llamaron”, explicó.