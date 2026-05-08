Juani, cooperante española detenida en Palestina y marcada por las cárceles israelíes
- Rishmawi recuerda su experiencia cinco años después de su detención
- Más de 71.800 personas han muerto en Gaza desde octubre de 2023 tras la intervención de Israel
La cooperante española Juana Ruiz Sánchez, conocida como Juani Rishmawi, ha visitado Navarra con motivo del quinto aniversario de su detención por parte del ejército israelí para recordar los casi 300 días que pasó en cárceles israelíes y reflexionar sobre la situación actual en Palestina. De la mano de la asociación propalestina, Yala Nafarroa, Rishmawi ha relatado cómo comenzó “una pesadilla” el 13 de abril de 2021, cuando decenas de policías y soldados israelíes irrumpieron en su vivienda de Beit Sahour, donde llevaba décadas residiendo junto a su familia.
“Sigo contando mi historia para evitar que el sufrimiento de la población palestina quede en el olvido“
La cooperante española llegó a Palestina hace más de treinta años, tras casarse con un palestino y establecerse al sur de Belén, donde también nacieron sus dos hijos. Comenzó a trabajar como traductora para la organización sanitaria palestina, Health Work Committees. Rishmawi ha recordado los interrogatorios y la incertidumbre vivida durante su encarcelamiento y también ha relatado uno de los episodios que más le marcó emocionalmente, la noche antes de recuperar la libertad soñó que iba a salir de prisión. “Al día siguiente me llamaron”, explicó.
SITUACIÓN ACTUAL EN PALESTINA
Su testimonio llega en un momento en el que la situación humanitaria en Palestina continúa deteriorándose. Según datos actualizados de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, más de 71.800 personas han muerto y más de 171.000 han resultado heridas en Gaza desde octubre de 2023. Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales alertan además del agravamiento de la crisis alimentaria y sanitaria en la Franja. La ONU mantiene que millones de personas continúan desplazadas o viviendo en condiciones extremas mientras persisten los ataques y las restricciones a la ayuda humanitaria.