Familias de diez chicas alavesas menores de edad presentan denuncias por abusos sexuales durante el viaje de estudios

El viaje de estudios de un grupo de chicos y chicas de cuarto de la ESO de una ikastola alavesa ha terminado con diez denuncias por abusos sexuales. Ocho de ellas las presentaron las familias ante la Guardia Civil en el puerto de Barcelona, ciudad donde terminó el crucero por el Mediterráneo que habían organizado. Otras dos ante la Ertzaintza.

Son denuncias por tocamientos de índole sexual a las chicas, de entre 15 y 16 años. Se investiga si las personas presuntamente responsables, ajenas al grupo escolar, les habrían introducido algún tipo de sustancia en sus bebidas.

Denuncia también por amenazas El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado las dos denuncias que ha recibido la Ertzaintza, ambas por haber obligado a dos menores a consumir alcohol y drogas. En uno de los casos, ha precisado, también se habla de amenazas. La Guardia Civil constata ocho denuncias por tocamientos. Y no descarta que se presenten más. Será este cuerpo, en calidad de policía judicial, quien se encargue de la investigación del caso, al haber ocurrido en Barcelona. Zupiria ha señalado que toda la información y las declaraciones que recabe la Ertzaintza se harán llegar a la Guardia Civil.