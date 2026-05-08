Familias de diez chicas alavesas menores de edad presentan denuncias por abusos sexuales durante el viaje de estudios
- El grupo de clase disfrutaba de un crucero por el Mediterráneo. Son menores de entre 15 y 16 años, alumnos del mismo centro educativo
- Al parecer, personas ajenas a los estudiantes podrían haberles obligado a consumir alcohol y drogas y les habrían realizado tocamientos de índole sexual.
El viaje de estudios de un grupo de chicos y chicas de cuarto de la ESO de una ikastola alavesa ha terminado con diez denuncias por abusos sexuales. Ocho de ellas las presentaron las familias ante la Guardia Civil en el puerto de Barcelona, ciudad donde terminó el crucero por el Mediterráneo que habían organizado. Otras dos ante la Ertzaintza.
Son denuncias por tocamientos de índole sexual a las chicas, de entre 15 y 16 años. Se investiga si las personas presuntamente responsables, ajenas al grupo escolar, les habrían introducido algún tipo de sustancia en sus bebidas.
Denuncia también por amenazas
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado las dos denuncias que ha recibido la Ertzaintza, ambas por haber obligado a dos menores a consumir alcohol y drogas. En uno de los casos, ha precisado, también se habla de amenazas.
La Guardia Civil constata ocho denuncias por tocamientos. Y no descarta que se presenten más. Será este cuerpo, en calidad de policía judicial, quien se encargue de la investigación del caso, al haber ocurrido en Barcelona. Zupiria ha señalado que toda la información y las declaraciones que recabe la Ertzaintza se harán llegar a la Guardia Civil.
Viaje de estudios en barco
El viaje de estudios consistió en un crucero por el Mediterráneo, de cuatro días de duración, con salida y llegada en el puerto de Barcelona. Al parecer, algunos de los estudiantes habrían compartido con sus familias sus sospechas sobre una pareja veinteañera con la que habían entablado contacto.
Las diligencias de la Ertzaintza se abrieron el pasado miércoles, tras presentarse las denuncias en dependencias de la Policía Autónomica en Vitoria. El consejero Bingen Zupiria ha remarcado que el crucero se organizó de forma particular, sin la participación del centro educativo en el que estudian los menores.