Este vídeo de una campaña para recaudar fondos contra el cáncer infantil no es actual

Nos habéis preguntado en nuestro WhatsApp por un vídeo de una campaña para recaudar fondos contra el cáncer infantil que circula por esta aplicación de mensajería móvil. Falta contexto. La iniciativa es una campaña real que puso en marcha la Fundación Telefónica en 2024, pero ya no está activa.

El vídeo por el que nos habéis preguntado y que ahora circula por WhatsApp como si fuera actual es una grabación antigua difundida en YouTube y en X en diciembre de 2024. El vídeo lo publica el 4 de diciembre el Programa Voluntariado de Telefónica, en un mensaje que explicaba que si lograba 5.000 visualizaciones, la Fundación Telefónica entregaría fondos a la Fundación A. Bosch para luchar contra el cáncer infantil.

La campaña de recaudación de fondos ya no está activa

Hemos contactado con la Fundación Telefónica y nos confirman que el vídeo corresponde a "una campaña real de Fundación Telefónica difundida el 3 de diciembre de 2024 en YouTube". Nos aseguran que el objetivo “se consiguió, se entregó el dinero y se cerró”. Además, por lo tanto, darle más visualizaciones a este video no hará que se done más dinero para ayudar a niños y niñas con cáncer.

En RTVE ya hemos explicado cómo contenidos reales pueden reutilizarse fuera de contexto para generar desinformación, especialmente en temas sensibles como la salud. En este caso, el vídeo corresponde a una campaña de recaudación de fondos contra el cáncer infantil pero sigue circulando en redes como si fuera actual y continuara activa.