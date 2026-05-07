La sobrepoblación de conejos en Castilla-La Mancha causa daños en cultivos y desata el debate agrícola

La sobrepoblación de conejos amenaza la agricultura en Castilla-La Mancha y provoca importantes daños económicos en miles de hectáreas. Para frenar la sobrepoblación, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha activado un plan de cuatro millones de euros con 18 medidas. Pero no está exento de debate. Grupos de ecologistas critican que el plan se centre en la caza y reclaman mejorar la gestión de los hábitats.

La sobrepoblación de conejos dispara los daños agrícolas Los agricultores se quejan de los graves daños que la sobrepoblación de conejos está causando en sus cultivos. El campo de Cuenca es uno de los más afectados en Castilla-La Mancha. En la actual campaña, la región registra una siniestralidad en el cereal ligeramente superior a la de los últimos años, según Agroseguro, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados. En total, hay unas 16.000 parcelas y 26.800 hectáreas dañadas por los conejos en la comunidad. De ellas, cerca del 40% se concentran en la provincia de Cuenca, donde destaca especialmente el municipio de Horcajo de Santiago, con 1.200 hectáreas afectadas. Los daños impactan sobre todo en el cereal, con parcelas en las que incluso la planta no llega a nacer. Conejos en Castilla-La Mancha Al Carrera El año pasado, Cuenca concentró la mitad de los 1,2 millones de euros abonados en indemnizaciones en la región, y todo apunta a que este año seguirá una tendencia similar. Según el director de Agroseguro en Castilla-La Mancha, Javier Zarcero, “Cuenca se llevó prácticamente el 50% de la siniestralidad el año pasado y este año puede situarse entre el 40% y el 50% del problema del conejo en nuestra comunidad”. Cuenca es, además, la principal productora de cebada del país. El volumen total de las indemnizaciones de esta campaña se conocerá tras las cosechas de verano.

Un "plan de acción" frente a la sobrepoblación del conejo La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha presentó en marzo el “Plan de Acción frente a la sobrepoblación de conejo de monte”. El plan incluye 18 medidas y una inversión cercana a los cuatro millones de euros. Entre sus objetivos figuran analizar la evolución de las poblaciones, evaluar la eficacia de las actuaciones y proponer nuevas medidas para reducir los daños agrícolas, mejorar la seguridad en infraestructuras y garantizar el equilibrio de los ecosistemas. El plan combina medidas ambientales, preventivas y tecnológicas. Incluye ayudas directas para agricultores y ganaderos destinadas a proteger los cultivos mediante cerramientos y protectores, con subvenciones de hasta el 70%, así como la creación de un sistema online para declarar daños. Para controlar la población, se permitirá la caza nocturna controlada y se han puesto en marcha los nuevos Equipos de Control de Fauna (ECOFA), integrados por 16 agentes medioambientales. También actuarán equipos de huroneros. Desde el 1 de enero hasta la primera semana de mayo se han capturado 603.000 conejos, según el gobierno regional. Algunos se trasladan a centros de recuperación de fauna para alimentar a las especies ingresadas. El Gobierno regional destaca que estas cifras reflejan el impacto de las medidas ya aplicadas. En paralelo, la Diputación de Cuenca ha anunciado que será la primera de Castilla-La Mancha en ayudar a los cazadores para controlar la población, con una partida de 500.000 euros. El diputado de Agricultura, Javier Cebrián, explica que estas ayudas servirán para sufragar cartuchos, redes, hurones, chips para los animales y la contratación de empresas externas. 01.29 min Sobrepoblación de conejos en Castilla-La Mancha

Una mesa regional para coordinar actuaciones Este plan incluye la creación de la mesa regional del conejo de monte para coordinar las acciones en el territorio. “Están representadas no solo las organizaciones agrarias, también el sector cinegético, otras administraciones públicas como las diputaciones o como la delegación del gobierno y también los grupos conservacionistas y el sector científico”, explicó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. La mesa fue constituida el pasado 24 de mayo. En las próximas semanas se convocarán además las cinco mesas provinciales, que permitirán un seguimiento más cercano de las actuaciones y mejorar la coordinación a nivel local. Además, los miembros de la Mesa Regional recibirán informes periódicos con datos de capturas. De la primera reunión, no todos los asistentes salieron satisfechos. El vicepresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, calificó el encuentro de "decepcionante". Criticó a las administraciones responsables de las infraestructuras que atraviesan la región —como carreteras o líneas ferroviarias— por su ausencia de propuestas para contribuir al control de la sobrepoblación de conejos. Según ASAJA, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha emplazado a los participantes a una nueva reunión “después del verano”.