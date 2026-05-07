Hasta 3 meses de espera para examinarse del carné de conducir en Extremadura

Las autoescuelas ya advierten a sus alumnos de que no podrán examinarse de la prueba práctica una vez que aprueben la teórica. En Extremadura, la lista de espera puede alcanzar hasta tres meses. En total, hay 7.000 alumnos en las provincias de Cáceres y Badajoz pendientes de realizar el examen práctico.

Un cuello de botella a la hora de hacer la prueba que se debe a la falta de examinadores, según las autoescuelas. Toni Delgado, propietaria de la Autoescuela San José de Calamonte, Badajoz, pide que se incorporen más personas a Tráfico: “Yo creo que hacen falta más examinadores o que lo que hay trabajen más horas”.

Las autoescuelas piden más examinadores a Tráfico Los centros que enseñan a conducir notan un aumento del interés por sacarse el carné. Además, existen bonificaciones por parte de las administraciones públicas para obtener los permisos profesiones de camión o autobús debido a la escasez de trabajadores en estos sectores. Este aumento de la demanda también afecta a la hora de realizar los exámenes prácticos. Para hacer estas pruebas profesionales se necesita más tiempo que para uno de turismo o de motocicleta, por lo que los examinadores atienden a menos alumnos al día. Esto es lo que provoca un aumento de las listas de espera: “Los examinadores son más o menos los mismos siempre y ahora hay un incremento masivo de alumnos. Lógicamente las cuentas salen”, asegura Toni Delgado. A su vez, ese retraso repercute en las empresas de transporte porque no cubren las vacantes y en los desempleados que se sacan ese carné para conseguir trabajo. “Me saqué el teórico hace un mes y he tenido que esperar porque hay mucha cola”, asegura un alumno del permiso de camión, que no puedo empezar todavía a trabajar porque le falta sacarse el permiso.