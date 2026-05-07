Alerta naranja por lluvias y tormentas este jueves en gran parte de la península
- La Aemet asegura que la inestabilidad meteorológica persistirá durante el fin de semana
- El mal tiempo se ha notado especialmente en Murcia, Albacete,Comunidad Valenciana e Islas Baleares
El mal tiempo regresa a nuestro país y, según las previsiones, se quedará hasta el fin de semana. Este jueves, las lluvias fuertes, el granizo y el viento han obligado a cerrar algunos colegios en la Región de Murcia.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranja en Albacete (Castilla-La Mancha), el sur de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
En El Bonillo (Albacete), una intensa granizada ha descargado con fuerza durante la tarde y ha cubierto las calles, los coches y los campos. También se ha podido ver la intervención de máquinas quitanieves en la carretera CM-3251 que une Balazote y Tiriez en Albacete para retirar el granizo..
Fuertes lluvias en Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana, a lo largo de este jueves, ha registrado en Alzira un acumulado de 76,6 l/m², el mayor de la jornada.
La Agencia Estatal de Meteorología ha asegurado que las lluvias más intensas se han concentrado en la comarca alicantina de la Marina Alta entre Moraira, Teulada y Xàbia.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta naranja en casi todo el territorio de la Comunitat, salvo el norte de Castellón que se encuentra en amarillo.
Madrid registra 165 intervenciones de emergencia y 33 de bomberos
La Aemet también ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas en la comunidad de Madrid. Entre el mediodía y las siete de la tarde, el servicio de Emergencias 112 ha atendido 165 incidencias causadas por la tormenta en la región. La mayor parte tenían relación con episodios de granizo puntuales. Los bomberos han realizado 33 intervenciones.
Desde primera hora del día, la Aemet ya había advertido de la inestabilidad en buena parte del país que se extendería a lo largo del día. Así, los cielos han amanecido nubosos y cubiertos en el norte peninsular, el sureste y Baleares. Un preámbulo de lo que ha deparado la jornada.