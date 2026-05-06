Políticos y ciudadanos despiden a Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari de la democracia, en su capilla ardiente

La capilla ardiente con los restos mortales del exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha quedado instalada, poco antes de las diez de la mañana de este miércoles, en el palacio de Ajuria Enea, residencia habitual de los presidentes vascos. Por ella, pasarán ciudadanos, políticos y representantes institucionales para dar su último adiós al primer presidente del Gobierno vasco después de la transición, fallecido este pasado lunes a los 87 años.

A las 9.30 horas de la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, ha salido al exterior del palacio para recibir a la familia de Garaikoetxea, su viuda, Rosario Mina, y sus tres hijos, Carlos, Iván y Mikel, a los que ha abrazado afectuosamente.

Posteriormente, todos ellos se han dirigido al interior de la residencia oficial del lehendakari, donde aguardaban los consejeros y consejeras del Gobierno vasco, que han vuelvo a salir al exterior para recibir al coche fúnebre.

Alrededor de las 9.50 horas, ha hecho su entrada el vehículo con el féretro, cubierto por una ikurriña, que ha sido portado en hombros hasta el inicio de las escalinatas, donde aguardaban la familia y el lehendakari. A un lado se han situado los integrantes del Gobierno vasco.

Una banda de txistularis ha interpretado el himno de Euskadi Eusko Abendaren Ereserkia, mientras los ertzainas han saludado el féretro como muestra de respeto. La viuda y los hijos del exlehendakari se han mostrado muy emocionados.

El féretro ha entrado en el salón principal, donde se ha instalado la capilla ardiente, por un pasillo formado por los consejeros, los familiares y dos hileras de ertzainas de gala que han flanqueado las escalinatas. A los pies del féretro se ha colocado un centro de flores y, al lado, una mesa con una makila (Bastón de mando). A las 10.15 horas se ha abierto oficialmente al público la capilla ardiente y se han comenzado a generar las primeras colas para acceder al salón.

Los restos mortales de Garaikotexea permanecerán en Ajuria Enea hasta las 14.00 horas, y se prevé que por ella pasen a mostrar su respeto personalidades del ámbito político vasco y ciudadanos anónimos, que podrán dar el último adiós al que fuera lehendakari desde 1980 hasta 1985.

Posteriormente, el féretro de Carlos Garaikoetxea será conducido al Cementerio de Pamplona, donde a las 17.00 horas se celebrará un acto en la intimidad de la familia. A las 19.30 horas, se oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco Javier de la capital navarra.

Además, el Gobierno vasco ha decretado tres días de luto oficial en Euskadi, hasta las 23.59 horas de este miércoles, por la muerte de Carlos Garaikoetxea y las banderas oficiales ondean a media asta.