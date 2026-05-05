La sociedad civil y política de Navarra despide a Carlos Garaikoetxea

Este martes, Pamplona ha rendido el primer acto de homenaje y despedida a Carlos Garaikoetxea Urriza, pamplonés y que fuera el primer Lehendakari de la democracia. Hasta un tanatorio de la capital navarra se han acercado familiares, amigos y representantes institucionales para transmitir el pésame por su fallecimiento, producido ayer tarde. Los actos fúnebres tendrán continuidad mañana miércoles en el Palacio de Ajuria Enea que acogerá la capilla ardiente.

Posteriormente -ya por la tarde- el féretro de Carlos Garaikoetxea será conducido al Cementerio de Pamplona. Las exequias culminarán con un funeral en la parroquia de San Francisco Javier de la capital navarra.

Es el último adiós a Carlos Garaikoetxea, político navarro, que fue Lehendakari del Gobierno Vasco entre 1980 y 1985 con el PNV. Fundó y presidió Eusko Alkartasuna tras su escisión del PNV en 1986.