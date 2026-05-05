La sociedad civil y política de Navarra despide a Carlos Garaikoetxea
- Fue el primer Lehendakari del Gobierno Vasco tras la promulgación del estatuto de Gernika en 1980
- Falleció ayer en Pamplona a los 87 años de edad. Un histórico del nacionalismo vasco
Este martes, Pamplona ha rendido el primer acto de homenaje y despedida a Carlos Garaikoetxea Urriza, pamplonés y que fuera el primer Lehendakari de la democracia. Hasta un tanatorio de la capital navarra se han acercado familiares, amigos y representantes institucionales para transmitir el pésame por su fallecimiento, producido ayer tarde. Los actos fúnebres tendrán continuidad mañana miércoles en el Palacio de Ajuria Enea que acogerá la capilla ardiente.
Posteriormente -ya por la tarde- el féretro de Carlos Garaikoetxea será conducido al Cementerio de Pamplona. Las exequias culminarán con un funeral en la parroquia de San Francisco Javier de la capital navarra.
Es el último adiós a Carlos Garaikoetxea, político navarro, que fue Lehendakari del Gobierno Vasco entre 1980 y 1985 con el PNV. Fundó y presidió Eusko Alkartasuna tras su escisión del PNV en 1986.
Velatorio en Pamplona
En las últimas horas ha tenido lugar su velatorio en el Tanatorio San Alberto de Pamplona, hasta donde se han acercado numerosas personalidades para esa despedida de quien fue figura clave en la creación de las instituciones vascas tras la dictadura y una vez se promulgó el Estatuto de Gernika.
El Parlamento de Navarra ha trasladado sus condolencias por la muerte de Garaikoetxea, que fue parlamentario del PNV en la cámara foral a finales de la década de los años 70. También la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha lamentado el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, destacando "su permanente defensa de los derechos humanos" y su "aportación a la convivencia".