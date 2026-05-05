Teresa Cónsul y el teatro popular protagonizan la Selmana de Les Lletres Asturianes
- Teresa Cónsul, primera dramaturga en escribir teatro en asturiano entre los siglos XVIII y XIX
- El viernes 8 de mayo las librerías de toda la región realizarán descuentos para fomentar la compra de obras en asturiano
Esta semana se celebra una nueva edición de la Semana de Les Lletres Asturianes, una iniciativa que busca poner el foco en la literatura y tradición teatral creada en asturiano.
Más de una decena de actividades rendirán homenaje a nuestra literatura con una programación que llegará a 14 concejos. Además, se rescata la figura de Teresa Cónsul, esencial en la literatura asturiana y la memoria cultural de la región.
Teresa Cónsul, primera dramaturga en escribir teatro en asturiano
La nueva edición del programa cultural dedicado al teatro asturiano ya tiene todos los detalles definidos y pondrá el foco en la figura de Teresa Cónsul y en la tradición del teatro costumbrista. Coordinada por Dolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia, la iniciativa ofrecerá una programación que combina actuaciones escénicas, musicales y actividades divulgativas, con el objetivo de rendir homenaje al teatro popular, una tradición centenaria que sigue viva y en constante renovación.
El viernes 8 de mayo tendrá lugar la celebración del Día de les Lletres Asturianes. Durante esta jornada, librerías y establecimientos de toda Asturias aplicarán un descuento del 10% en la compra de libros y discos en asturiano y eonaviego. Además, se distribuirá hasta agotar existencias la obra colectiva 'De viva voz': Taresa Cónsul y el teatru asturianu', un volumen que revela aspectos inéditos de la autora, considerada la primera mujer de nombre conocido que escribió teatro en asturiano entre los siglos XVIII y XIX.
Homenaje a Manuel García Galano y Berta Piñán
Asimismo, en las librerías de la comarca del Eo-Navia también se podrá encontrar la obra 'Cásasenos a nena', un entremés del autor Manuel García Galano que sirve como homenaje a una figura clave de esta lengua.
La Consejería de Cultura sitúa este programa como una pieza fundamental dentro de su estrategia de promoción y normalización lingüística. Entre sus objetivos destacan el fortalecimiento del asturiano y el eonaviego o gallego asturiano, el apoyo al sector creativo, la difusión del teatro asturiano y el acceso igualitario a la cultura en todo el territorio.
Por último, el Premio Nacional de Literatura Asturiana que otorga la Academia de la Llingüa recae en la poeta, novelista y editora Berta Piñán, de quien destacan su "capacidad para transmitir la realidad del rural asturiano con una alta fidelidad".