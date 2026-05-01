El tiempo del fin de semana del 2 de mayo en España: vuelven la inestabilidad y las lluvias

Después de un día de tregua meteorológica, la inestabilidad volverá a ser la protagonista de la jornada del fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que invita a no dejar de lado los paraguas especialmente en la mitad este de la península ibérica.

Habrá chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo, en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Mancha y Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes con acumulados significativos. Rachas muy fuertes de viento del sur en el extremo oriental del Cantábrico.

La AEMET ha activado los avisos amarillos por lluvias y tormentas en algunos puntos de Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja, aunque en ningún caso de forma generalizada para toda la jornada.

01.19 min El puente del 1 de mayo arranca con tiempo variable

Situación de inestabilidad en la mayor parte de la Península debido al paso de un sistema de bajas presiones que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a abrirse claros por el oeste al final. Se espera que precipite en la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probable en el cuadrante suroeste y en general de forma débil y ocasional en el resto de la mitad sur y en Cataluña.

Contrariamente, los chubascos serán más intensos en la mitad norte, yendo acompañados de tormenta y ocasionalmente granizo, especialmente por la tarde. Se espera alcanzar intensidades fuertes en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Mancha y Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes con acumulados significativos. Posibles nevadas débiles en cumbres del Pirineo. No se espera que las precipitaciones afecten a Baleares con abundante nubosidad de tipo alto; mientras que en Canarias predominarán cielos poco nubosos o con intervalos.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores ante los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meteorología para la tarde del 1 de mayo por riesgo de lluvias intensas de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Temperaturas Las temperaturas máximas descenderán en la Península, excepto en Ampurdán y puntos del este y sureste peninsular con pocos cambio o algunos ascensos. Pocos cambios también en los archipiélagos. Mínimas en aumentos en el centro y sur de la vertiente atlántica y en general sin cambios en el resto.

Vientos Soplará viento de componentes este y sur en el Mediterráneo y mitad este peninsular, moderado en Baleares, litorales del sureste, Ampurdán, Ibérica, este de la meseta Sur, Ebro y Cantábrico oriental, donde se prevén rachas muy fuertes. Predominio de viento de componente sur rolando a oeste en el resto de la Península, también con intervalos moderados en el Sistema Central, meseta Norte y litorales de Galicia y Huelva. Alisio de flojo a moderado en Canarias.