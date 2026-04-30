RTVE.es estrena el tráiler de 'Dos días', una emotiva historia sobre el paso del tiempo con Saturnino García

RTVE.es estrena el tráiler de Dos días, el primer largometraje de ficción dirigido y escrito por Gonzaga Manso, que ganó el premio del público de la sección oficial fuera de concurso en el último Festival de Málaga. Un film protagonizado por un nonagenario Saturnino García (Justino, un asesino de la tercera edad), que cuenta con la participación de RTVE.

Es el primer largometraje de este director, guionista, director de fotografía y fotógrafo, con una amplia experiencia en el mundo de la publicidad y con varios cortometrajes premiados internacionalmente.

Fotograma de 'Dos días' 5

Dos días es una aventura en alta mar sobre la vejez, que narra la historia de José Antonio, un médico madrileño de 89 años que está perdiendo la memoria. Desoyendo la prohibición familiar, convence a su amigo, el pescador jubilado Mindo, para salir a pescar. Juntos quedan a la deriva en el mar, lo que les obliga a lidiar con la vejez y el paso del tiempo, en una historia definida por el director como "tierna y emocionante”.

El guion está inspirado en la propia familia del director, que encuentra en la película una manera de reflexionar sobre los conflictos que está viviendo su abuelo, con sus contradicciones, su humor, sus complicaciones y mucha ternura.

El reparto apuesta por una combinación de trayectoria y autenticidad. El papel de José Antonio es interpretado por el reconocido actor ganador del premio Goya, Saturnino García, mientras que, a su amigo, Mindo, le da vida un actor no profesional: Jesús Outes "Meiriño", percebeiro jubilado.

El director de 'Dos días' dando instrucciones a Saturnino García 5

El elenco se completa con las intérpretes gallegas Melania Cruz, Ledicia Sola, Aurora Maestre y Elena Seijo, y con el actor Markel Martínez, entre otros.

El rodaje se llevó a cabo durante cuatro semanas en Galicia (principalmente en A Coruña y alrededores) y dos semanas en Tenerife. El film se ha rodado en gallego y castellano.

El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Luis Manso, cofundador de Películas Pendelton, y Paco Ponce de León. Películas Pendelton es una productora de referencia en el cine español, responsable de éxitos como Campeones y El Milagro de P. Tinto, entre otros.