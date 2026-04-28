La Comic-Con de Málaga abre el 4 de mayo la venta general de entradas, con un máximo de cuatro por persona

La San Diego Comic-Con de Málaga abrirá el 4 de mayo la venta general de entradas para su segunda edición, tras la preventa exclusiva reservada a quienes asistieron en 2025, y permitirá comprar un máximo de cuatro entradas por persona, a un precio de 84,80 euros por jornada.

Cada asistente podrá comprar una entrada para sí mismo y hasta tres más para acompañantes, y las entradas estarán disponibles por jornadas, además de un paquete para los cuatro días, ha informado este martes en un comunicado la Comic-Con, que se celebrará del 1 al 4 de octubre.

Además del citado precio para personas a partir de 13 años, se ofrecen entradas para menores hasta los 12 años a 37,10 euros, y la entrada de niños hasta los 3 años es gratuita hasta fin de existencias y limitada a una entrada gratuita por cada compra.

Además, el evento ofrecerá en su venta general dos artículos exclusivos (pin y colgante de identificación) diseñados por Rodrigo Blaas y Carlos Salgado y disponibles solo 'online' a un precio de 11,99 euros cada uno, y dirigidos a coleccionistas y fans.

La San Diego Comic-Con de Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes, 22.500 por jornada, mientras ampliará sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000 metros cuadrados en su 'Exhibitor Hall', un 'Artists’ Alley' de mayores dimensiones y un nuevo auditorio.

El evento ya ha anunciado la presencia como invitados especiales del actor y productor estadounidense Michael Rooker, conocido entre otros trabajos por su papel de Merle Dixon en la serie The walking dead; del guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith, y del dibujante John Romita Jr.