La 2Âª San Diego Comic-Con MÃ¡laga se celebrarÃ¡ del 1 al 4 de octubre, multiplicando espacios y contenidos

La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga, se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y aspira a ser un "evento memorable", multiplicando espacios y contenidos.

Así lo ha anunciado este jueves su director, Fernando Piquer, en un acto celebrado en la Casa del Lector de Matadero, en Madrid, dónde además ha destacado que esta Comic-Con "es uno de los mayores eventos internacionales de la cultura pop, el entretenimiento y las industrias creativas de Europa".

Piquer también ha anunciado que "se duplicarán los espacios expositivos, que pasarán de 10.800 metros cuadrados a 19.600 con la construcción de un pabellón cerrado de 9.000 metros cuadrados que permitirá albergar el doble de expositores y contenidos".

Por ello se ampliará la zona 'Artists Alley', donde los artistas venden directamente su arte a los fans, y donde "se recibirá artistas de primer nivel", según el director de la Comic-Con. En 2025, este espacio recibió a artistas como Peach Momoko, Simón Bisley, Jorge Jiménez, Pepe Larraz y Claudio Castellini.

El espacio de videojuegos (Gamig Plaza) también pasará este año de 280 metros cuadrados a más de 2.000 y la zona de juegos de rol -Ludic Plaza, 'Stig&Play' Area- dispondrá de un espacio diferenciado y más amplio distribuido en dos pabellones.

En cuanto a los invitados de esta edición, se irán anunciando a medida que se aproxime la fecha de la Comic-Con. Para ello Fernando también ha destacado que "mejoraremos la comunicación con los fans a través de las redes sociales"