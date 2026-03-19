La 2Âª San Diego Comic-Con MÃ¡laga se celebrarÃ¡ del 1 al 4 de octubre, multiplicando espacios y contenidos
- Lo ha anunciado este jueves en Madrid su director, Fernando Piquer
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La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga, se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y aspira a ser un "evento memorable", multiplicando espacios y contenidos.
Así lo ha anunciado este jueves su director, Fernando Piquer, en un acto celebrado en la Casa del Lector de Matadero, en Madrid, dónde además ha destacado que esta Comic-Con "es uno de los mayores eventos internacionales de la cultura pop, el entretenimiento y las industrias creativas de Europa".
Piquer también ha anunciado que "se duplicarán los espacios expositivos, que pasarán de 10.800 metros cuadrados a 19.600 con la construcción de un pabellón cerrado de 9.000 metros cuadrados que permitirá albergar el doble de expositores y contenidos".
Por ello se ampliará la zona 'Artists Alley', donde los artistas venden directamente su arte a los fans, y donde "se recibirá artistas de primer nivel", según el director de la Comic-Con. En 2025, este espacio recibió a artistas como Peach Momoko, Simón Bisley, Jorge Jiménez, Pepe Larraz y Claudio Castellini.
El espacio de videojuegos (Gamig Plaza) también pasará este año de 280 metros cuadrados a más de 2.000 y la zona de juegos de rol -Ludic Plaza, 'Stig&Play' Area- dispondrá de un espacio diferenciado y más amplio distribuido en dos pabellones.
En cuanto a los invitados de esta edición, se irán anunciando a medida que se aproxime la fecha de la Comic-Con. Para ello Fernando también ha destacado que "mejoraremos la comunicación con los fans a través de las redes sociales"
"Intentaremos estar a la altura de la ilusión de los fans"
Fernando Piquer también se ha referido a los problemas del año pasado en aforo y restauración, asegurando que "hubo cosas que no salieron como queríamos y asumimos la responsabilidad. Este año intentaremos estar a la altura de la ilusión de los fans. Porque este es un evento de fans para los fans".
Por eso, el director asegura que "se mejorará la experiencia en restauración, los precios serán más ajustados para los fans y dejaremos entrar agua (una de las quejas más repetidas del año pasado). Porque queremos que los visitantes de este año salgan con ganas de repetir".
Además, Piquer ha anunciado "una preventa exclusiva de entradas para quienes asistieron al evento de 2025, en reconocimiento a su confianza". Y ha informado de que la fecha de compra se anunciará próximamente. Aunque sin indicar cuanto costarán (aunque este año, supuestamente, aumentarían de los 50 euros de la primera edición a 80)
Durante el acto y con un video mensaje, el representante de San Diego Comic-Con internacional, David Glanzer, ha valorado el compromiso institucional de España con este evento. Y ha destacado que la Comic-Con de Málaga "tiene su propia identidad y celebra el talento de Málaga, España y Europa".
El acto también ha contado con la presencia del Consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha destacado "el importante papel del evento en la generación de ingresos y empleo en Málaga y la gran oportunidad que supone para las empresas, pymes e industrias creativas".
Y con el director de FYCMA Málaga, Ignacio Román, que ha valorado "la proyección internacional que supone acoger en la ciudad de Málaga convenciones de este calibre" y ha considerado que su consolidación posiciona a la ciudad y a la comunidad andaluza "como referentes europeos en el ámbito de la cultura, el entretenimiento y la innovación creativa".