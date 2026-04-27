La Junta incentivará con hasta 6.600 euros el retorno a Castilla y León

Más de 205.000 castellanos y leoneses viven actualmente en el extranjero. Para facilitar el retorno a 'casa' de los que quieran regresar la Junta abre este martes, 28 de abril, 'Pasaporte de Vuelta', un programa de ayudas que ofrece hasta 6.600 euros a los emigrantes para facilitar su retorno a la Comunidad, tanto desde otros países como desde otras comunidades autónomas.

En función de la edad, los menores a su cargo y el tamaño del municipio, la cuantía de la ayuda para personas de 35 años o más es de 2.500 euros, con 500 más por persona a cargo, con un máximo de 4.500 euros. Para los jóvenes, aquellos de menores de 35 años, la ayuda es de 3.500, más 500 euros por persona a cargo, con un máximo de 5.500. En el caso de que una persona tenga a su cargo dos o más personas beneficiarias, la cuantía de 500 euros se prorrateará entre ellas a partes iguales.

Además, la ayuda se incrementará en un 20% si la persona beneficiaria ha retornado o pretende hacerlo a un municipio de menos de 10.000 habitantes o bien de menos de 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia, o se trata de un municipio incluido en algún programa vigente territorial de fomento o en un plan vigente de dinamización territorial, por lo que la ayuda individual podrá alcanzar los 6.600 euros.

Los datos del INE detallan que seis de cada diez castellanos y leoneses que viven fuera proceden de las provincias del oeste. León encabeza esta diáspora rozando los 60.000 residentes en el extranjero, seguida de Salamanca (39.138) y Zamora (25.499). La mayoría de los emigrados han construido su hogar en América —con Argentina a la cabeza (67.105), Cuba o México— y en Europa, donde Francia y Alemania son los principales destinos.

Casi 300 personas volvieron en 2025 Las ayudas para este 2026 parten con un presupuesto inicial de 520.000 euros, ampliables. El objetivo es consolidar o superar las cifras del año pasado, cuando el programa respaldó el regreso de 290 personas (un 38 % más que el año anterior). En 2025, con una partida de 988.000 euros, el importe a nivel individual osciló entre los 2.500 y los 4.800 euros, en función de varios parámetros: la convocatoria favorece que el lugar del retorno se encuentre dentro del medio rural, que el beneficiario sea menor de 35 años, que tenga hijos o personas a su cargo y carecer de bienes inmuebles de valor superior a 50.000 euros (distintos de la vivienda en la que se resida o se pretenda residir tras el retorno). La división demográfica esclarece que 148 de las personas beneficiarias, es decir, un 51 %, han resultado ser menores de 35 años; 177 personas, un 61 %, fueron mujeres. Asimismo, 118 personas, un 41 %, retornaron a un municipio del medio rural de Castilla y León. Con ello, 76 de los beneficiarios son personas menores de 35 años que han regresado al medio rural, 48 de las cuales son mujeres. 06.30 min De país de emigrantes a receptor de inmigración