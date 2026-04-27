La Junta incentivará con hasta 6.600 euros el retorno a Castilla y León
- El plazo para solicitar las ayudas se abre este martes, 28 de abril, con una partida inicial de 520.000 euros
- El programa incentiva con un 20 % extra a quienes fijen su nueva residencia en pequeños municipios
Más de 205.000 castellanos y leoneses viven actualmente en el extranjero. Para facilitar el retorno a 'casa' de los que quieran regresar la Junta abre este martes, 28 de abril, 'Pasaporte de Vuelta', un programa de ayudas que ofrece hasta 6.600 euros a los emigrantes para facilitar su retorno a la Comunidad, tanto desde otros países como desde otras comunidades autónomas.
En función de la edad, los menores a su cargo y el tamaño del municipio, la cuantía de la ayuda para personas de 35 años o más es de 2.500 euros, con 500 más por persona a cargo, con un máximo de 4.500 euros. Para los jóvenes, aquellos de menores de 35 años, la ayuda es de 3.500, más 500 euros por persona a cargo, con un máximo de 5.500. En el caso de que una persona tenga a su cargo dos o más personas beneficiarias, la cuantía de 500 euros se prorrateará entre ellas a partes iguales.
Además, la ayuda se incrementará en un 20% si la persona beneficiaria ha retornado o pretende hacerlo a un municipio de menos de 10.000 habitantes o bien de menos de 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia, o se trata de un municipio incluido en algún programa vigente territorial de fomento o en un plan vigente de dinamización territorial, por lo que la ayuda individual podrá alcanzar los 6.600 euros.
Los datos del INE detallan que seis de cada diez castellanos y leoneses que viven fuera proceden de las provincias del oeste. León encabeza esta diáspora rozando los 60.000 residentes en el extranjero, seguida de Salamanca (39.138) y Zamora (25.499). La mayoría de los emigrados han construido su hogar en América —con Argentina a la cabeza (67.105), Cuba o México— y en Europa, donde Francia y Alemania son los principales destinos.
Casi 300 personas volvieron en 2025
Las ayudas para este 2026 parten con un presupuesto inicial de 520.000 euros, ampliables. El objetivo es consolidar o superar las cifras del año pasado, cuando el programa respaldó el regreso de 290 personas (un 38 % más que el año anterior). En 2025, con una partida de 988.000 euros, el importe a nivel individual osciló entre los 2.500 y los 4.800 euros, en función de varios parámetros: la convocatoria favorece que el lugar del retorno se encuentre dentro del medio rural, que el beneficiario sea menor de 35 años, que tenga hijos o personas a su cargo y carecer de bienes inmuebles de valor superior a 50.000 euros (distintos de la vivienda en la que se resida o se pretenda residir tras el retorno).
La división demográfica esclarece que 148 de las personas beneficiarias, es decir, un 51 %, han resultado ser menores de 35 años; 177 personas, un 61 %, fueron mujeres. Asimismo, 118 personas, un 41 %, retornaron a un municipio del medio rural de Castilla y León. Con ello, 76 de los beneficiarios son personas menores de 35 años que han regresado al medio rural, 48 de las cuales son mujeres.
Desglose por provincias
Por provincias, 73 de los beneficiarios retornaron a Salamanca, 58 a Zamora, 47 a León, 38 a Valladolid, 22 a Burgos, 19 a Palencia, 17 a Segovia, 11 a Soria y 5 a Ávila.
De los 290 beneficiarios, 237 regresaron desde otras comunidades autónomas, 77 retornaron desde la Comunidad de Madrid, seguida por Cataluña (22), Andalucía y Comunidad Valenciana (17 cada una). 53 lo hicieron desde otros países; la mayor parte lo ha hecho desde países europeos, principalmente desde Reino Unido (11), Francia (7), Alemania (5), Irlanda y Canadá (4 cada uno).