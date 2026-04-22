'El sonido de la caída': una obra maestra sobre los traumas heredados en una granja alemana

Que cualquier hogar esconde un universo lo sabe bien Mascha Schilinski. La directora pasó un verano en una granja de la región de Altmark, en el corazón de Alemania y, tras ver fotografías de tres mujeres de los años 20 del pasado siglo empezó a preguntarse qué contarían aquellas paredes, a saber: ¿qué se transmite entre las generaciones?, ¿hasta que punto se heredan los traumas?

La respuesta es la impresionante El sonido de la caída, la película con la que Sirat compartió, ex aequo, el premio del Jurado del Festival de Cannes el año pasado. Con solo su segunda película, Schilinski (Berlín, 1984) se ha situado como una de las voces con una poética más profunda y original del cine actual.

El sonido de la caída fluye entre cuatro generaciones que habitan la granja, desde finales del XIX hasta la actualidad, saltando sin aviso, rimando épocas y algunos temas, como la opresión de sus personajes femeninos, el deseo, o el suicidio, mientras, casi indirectamente, atraviesa la historia alemana. La escritora Clarice Lispector decía que la búsqueda del lenguaje era su esfuerzo humano y aunque volvía con las manos vacías, volvía con lo indecible. Lo que no se puede decir es el tesoro que encuentra El sonido de la caída, un despliegue de recursos estilísticos insólito en el cine actual al servicio de la poesía.

Paradójicamente, una obra tan vinculada a la imagen, sonido y montaje, deja un poso de gran novela, como si sus mayores influencias fueran literarias. “Efectivamente, tiene un carácter literario porque no nos interesaba el transcurso de la acción, sino que expresa el mundo de los pensamientos, de las sensaciones, de las reflexiones de esas chicas que viven en esa granja”, explica la directora. “Es algo que en la vida real no podemos hacer, dirigir la mirada tanto al pasado como al futuro. Nos inspiramos en la literatura para crear sentimientos invisibles, que no tienen nombre. Cuatro encontramos la forma para definirlo en imágenes, encontramos la estructura de la película”.