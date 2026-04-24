Cuatro corredores veteranos de más de 70 años correrán la maratón de Madrid

Armando, Javier, Juan Pedro y Antonio son cuatro corredores septuagenarios que participarán en la maratón de Madrid de este domingo 26 de abril. En la recogida de dorsales les han recibido con aplausos y vítores. Los cuatro juntos suman 274 años y 253 maratones.

Con motivo del evento, la organización ha reunido los nombres de los 47.000 participantes que estiman que correrán la maratón en una pared de IFEMA, donde ha tenido lugar la repartición de números para la carrera. Antonio, de 70 años, ha encontrado su nombre entre las inscripciones tras un largo tiempo de búsqueda.

El veterano corredor afirma que todavía se pone nervioso a la hora de recoger el dorsal. "Voy por mi maratón número 89", afirma alegre el hombre, que junto a sus compañeros recuerda aquellos primeros maratones en Madrid compartiendo recorrido con el tráfico, hasta la dimensión internacional de hoy. "¡Qué locura!", exclama.

"Es una droga, pero todos sus efectos secundarios son positivos", dice Armando Canal, otro de los cuatro corredores veteranos. Antonio asegura que para correr un maratón "hace falta entrenar cinco o seis días a la semana". Lo principal, dicen, es soltar piernas, despejar cabeza y calentar antes de correr.

Se trata de la maratón Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, que celebra 48 ediciones este 2026 y recorrerá las calles más emblemáticas de la capital. En definitiva, un maratón que será sinónimo de amistad, y de las buenas.