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30 años acogiendo a niños de Chernóbil en Euskadi

  • Familias vascas fueron pioneras en ayudar a los niños que vivían en la zona de la central nuclear ucraniana
  • El accidente de Chernóbil se produjo el 26 de abril de 1986, y los primeros acogimientos diez años después
Niños y jóvenes participan en manualidades con cuentas y materiales diversos alrededor de una mesa, bajo la supervisión de una joven adulta. La escena se desarrolla en un interior con luz natural.
Niños de Chernóbil en el País Vasco el verano de 1996 RTVE
Verónica Elorza

Centenares de niños ucranianos, residentes en zonas próximas a la central nuclear de Chernóbil, han sido acogidos por familias vascas desde hace 30 años. Fueron las pioneras en traerlos a pasar el verano, junto con otras de Andalucía. Algunos también vienen en la época de Navidad. Lo hacen para alejarse de la radiación, para tener una alimentación adecuada y cuidados médicos que mejoren su salud.

En 1996, diez años después del accidente de la central nuclear, Ucrania hizo un llamamiento internacional para ayudar a esos menores. En Euskadi se formaron asociaciones como Chernobil Elkartea o Chernobileko Umeak. Eran familias sensibilizadas por la situación que vivían allí miles de niños y niñas. Y empezaron a organizar los viajes en verano, que tan solo se vieron suspendidos por la pandemia.

Las pioneras

Entre esas familias estaba la de Mari Jose, aunque ella empezó a acoger a niños ucranianos en 1995, de forma particular. Desde entonces no ha parado de hacerlo. Asegura que hay que trabajar el acercamiento a esos niños y niñas. Pero sonríe al decir que 'no hay más que ver como llegan y como se van'. También está orgullosa de ver que han estudiado y se han hecho mayores.

Por la casa de Enrike y su esposa Belén han pasado once menores ucranianos. Asegura que para ellos son sus hijos que están en Ucrania. Y subraya el enriquecimiento personal que supone para los niños.

La guerra de Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia y el conflicto bélico desatado ha contribuido a empeorar aún más, si cabe, la situación de los menores. A la contaminación por radiación se suma que las necesidades de todo tipo son más acuciantes, relatan desde las familias de acogida. Y además los niños están preocupados por lo que les pueda pasar a sus familias.

También es más difícil traerlos, porque ya no hay vuelos directos. Algunos vienen en autobús, lo que supone un viaje de tres días. Otros pueden volar desde Polonia. Y para todos se han complicado los trámites burocráticos.

Pero las familias de acogida no tienen ninguna duda: cuando ven llegar a los niños y niñas, todas las dificultades pasan a un segundo plano. Lamentan que la solidaridad vaya en descenso: les cuesta encontrar voluntarios. Y animan a sumarse, porque aseguran que la experiencia es muy enriquecedora.

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