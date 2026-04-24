30 años acogiendo a niños de Chernóbil en Euskadi

Centenares de niños ucranianos, residentes en zonas próximas a la central nuclear de Chernóbil, han sido acogidos por familias vascas desde hace 30 años. Fueron las pioneras en traerlos a pasar el verano, junto con otras de Andalucía. Algunos también vienen en la época de Navidad. Lo hacen para alejarse de la radiación, para tener una alimentación adecuada y cuidados médicos que mejoren su salud.

En 1996, diez años después del accidente de la central nuclear, Ucrania hizo un llamamiento internacional para ayudar a esos menores. En Euskadi se formaron asociaciones como Chernobil Elkartea o Chernobileko Umeak. Eran familias sensibilizadas por la situación que vivían allí miles de niños y niñas. Y empezaron a organizar los viajes en verano, que tan solo se vieron suspendidos por la pandemia.

Las pioneras Entre esas familias estaba la de Mari Jose, aunque ella empezó a acoger a niños ucranianos en 1995, de forma particular. Desde entonces no ha parado de hacerlo. Asegura que hay que trabajar el acercamiento a esos niños y niñas. Pero sonríe al decir que 'no hay más que ver como llegan y como se van'. También está orgullosa de ver que han estudiado y se han hecho mayores. Por la casa de Enrike y su esposa Belén han pasado once menores ucranianos. Asegura que para ellos son sus hijos que están en Ucrania. Y subraya el enriquecimiento personal que supone para los niños.