Día del Libro 2026: los nuevos formatos atraen a lectores jóvenes

Aunque en ocasiones se crea lo contrario, en España se lee mucho. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, casi el 70% de los españoles mayores de 14 años se considera lector. De ellos, dos de cada tres aseguran que leen en sus ratos de ocio.

Un repunte del hábito lector que no se traduce en ventas en las librerías de toda la vida. El auge del libro electrónico y la piratería dañan la venta física. La posibilidad de tener al alcance de la mano todo tipo de novelas o ensayos frena el hábito de acudir a una librería para encontrar las últimas publicaciones. Por eso, los negocios del sector literario se están reinventando para intentar atraer a nuevos clientes.

Las librerías se reinventan con talleres de lectura o encuentros con autores Mario Quintana, dueño de la librería La Selva Dentro de Mérida, afirma que los lectores ahora buscan experiencias: "Las presentaciones de libros ya no atraen a la gente. Las librerías tienen que ser punto de encuentro con talleres de lectura y otro tipo de actividades". Grupo de lectura, talleres para aprender a escribir o encuentros con los autores son algunas de las actividades que ofrecen las librerías. "El lector ya sabe lo que quiere, entonces viene buscando ese libro que quiere leer", asegura Mario. En esta misma librería de la capital emeritense, el escritor de Cabeza del Buey, Óscar de los Reyes, está firmando ejemplares de su última novela 'Rastro de Sangre': "Es un thriller histórico ambientado en la época de los Austrias, a mediados del siglo XVII, cuando está todo el fervor del Barroco".

El ritmo acelerado llega a los libros más vendidos Siempre hay libros que copan las listas de bestsellers, aunque el librero Mario Quintana asegura que ese término de líder de ventas ya no tiene tanto tirón: "No hay un gran bestseller ahora mismo. Está cayendo todo un poco en desgracia, creo que por falta de imaginación. No se puede sacar un libro cada año porque los lectores se cansan. Se necesita frescura, nuevas corrientes dentro de la literatura". Una nuevos formatos que se impregnan del ritmo de vida acelerado de la sociedad: "En novela, lo que más se vende son cosas muy rápidas, vinculadas a las series de televisión, y en thriller es muy dinámico, pero muy repetitivo. Es lo que la gente quiere para relajarse". También influyen las recomendaciones a través de las redes sociales de los llamados "bookfluencers". Son personas con miles de seguidores que recomiendan qué leer a su audiencia. Se graban videos comentando y valorando las últimas publicaciones del mercado.