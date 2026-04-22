El Senat aprova que Formentera tingui senador propi
Formentera tendrà senador propi. Ho ha aprovat aquest dimecres la Cambra Alta, una notícia que ha celebrat de la delegació balear que ha anat a Madrid. Hi han votat a favor tots els partits llevat de Vox. S'acaba així una anomalia política, ja que Formentera era l'única illa sense representant.
La fi d'una anomalia política
És el moment en què el president del Senat li comunicava a la presidenta balear i al del Consell de Formentera que el senador propi per a la petita de les Pitiüses ja era una realitat. Pocs minuts abans s'aprovava en el ple amb els vots de tota la cambra excepte els senadors de VOX. Era la darrera passa d'una reforma constitucional que per la presidenta Prohens ha estat exemplar.
Es corregeix així una anomalia que s'arrossegava des de 2007, quan Formentera passà a tenir consell insular propi, el que li atorgava dret a un senador.
Els formenterers triaran el seu primer senador en les pròximes eleccions generals.