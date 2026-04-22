El PP registra con el apoyo de una tránsfuga del PSOE una moción de censura en Lugo
- El gobierno está en manos del PSOE y el BNG y de prosperar la moción se pondría fin a 27 años de alcaldía socialista
- Los socios de gobierno consideran indecente la moción y acusan a los 'populares' de mercadear con intereses personales
El PP ha registrado una moción de censura con el apoyo de una edil tránsfuga del PSOE contra el gobierno local de Lugo en manos de los socialistas y el BNG. Esta moción convertirá a la 'popular' Elena Candia, salvo sorpresa en alcaldesa de Lugo.
A la espera de las explicaciones de los detalles del pacto, la tensión había crecido en las últimas horas tanto en el Consistorio como en el ámbito político autonómico, aunque los contactos se habían incrementado ya desde hace días y se daba por hecho que la iniciativa se presentaría en esta semana.
El PPdeG, con Alfonso Rueda --de viaje oficial en China-- y la número dos del partido, Paula Prado, al frente, ha dado luz verde a esta iniciativa con el argumento de que los populares fueron los más votados y tienen "derecho" a gobernar.
Este miércoles, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha visitado al equipo municipal para mostrar su apoyo ante la situación que se está viviendo. La responsable nacionalista ha acusado directamente a Rueda de permitir "este atropello democrático" y ha censurado la actitud de Elena Candia por su "afán desmedido de poder, utilizando la muerte de tres concejales para hacerse con la Alcaldía". Y es que la edil tránsfuga del PSOE entró en el ayuntamiento tras la muerte de un concejal.
También la portavoz del gobierno municipal, la socialista Ana González Abelleira, ha cargado contra "el PP de siempre", al que ha acusado de "comprar una moción de censura", en relación a la convocatoria de una plaza en Costas que, insinúan socialistas y nacionalistas, estaría reservada para la edil tránsfuga del PSOE.
Fin a casi tres décadas de gobiernos socialistas
De esta manera se puede poner fin a 27 años de gobiernos socialistas consecutivos --en solitario o en coalición con el BNG-- en una urbe que supera los 100.000 vecinos. En 1997 José López Orozco fue elegido alcalde en 1999. En aquel momento consiguió arrebatar una plaza del PP con un resultado electoral muy ajustado y en colación con el BNG.
Desde entonces la alcaldía ha estado en manos socialistas hasta la fecha actual, aunque en varios mandatos fue necesaria la coalición con el BNG para mantener la mayoría plenaria. Orozco estuvo al frente del gobierno local hasta 2015, cuando Lara Méndez ocupó su lugar, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el sillón.
La socialista renovó en dos ocasiones su mandato, pero en esta última legilsatura, desde 2023, ocupó menos de un año la alcaldía, para dejar la política municipal e integrarse en la lista al Parlamento de Galicia que encabezaba el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien se presentó como candidato a la Xunta (los socialistas quedaron situados como tercera fuerza en el hemiciclo autonómico).
Méndez fue sucedida por Paula Alvarellos, que murió de forma repentina, tras sufrir un infarto, un año después dejando la Alcaldía en manos de Miguel Fernández, tras una disputa interna. A la muerte de Paula Alvarellos, se sucedió la de dos concejales socialistas más, Pablo Permuy y Olca López Racamonde y fue precisamente la del primero la que propició la llegada de la ahora tránsfuga, María Reigosa, a la corporación municipal.
El tiempo que ha estado en el gobierno local ha estado marcado por la confrontación con sus compañeros de partido. Tuvo responsabilidades como concejala en Medio Rural, cargo que dejó meses más tarde aduciendo una falta de compatibilidad con su cargo en Costas, donde es funcionaria.
Tras varias disputas públicas, propició la aprobación de varias propuestas populares en un pleno, en contra de la disciplina de partido y dejando claro su abandono al PSOE. Finalmente, dejó el partido y posteriormente pasó a ser concejala no adscrita y, aunque propició la aprobación de los últimos presupuestos, sumó su voto al PP en la mayor parte de las iniciativas dejando la puerta abierta a los primeros rumores sobre una posible moción de censura.