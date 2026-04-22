El PP registra con el apoyo de una tránsfuga del PSOE una moción de censura en Lugo

El PP ha registrado una moción de censura con el apoyo de una edil tránsfuga del PSOE contra el gobierno local de Lugo en manos de los socialistas y el BNG. Esta moción convertirá a la 'popular' Elena Candia, salvo sorpresa en alcaldesa de Lugo.

A la espera de las explicaciones de los detalles del pacto, la tensión había crecido en las últimas horas tanto en el Consistorio como en el ámbito político autonómico, aunque los contactos se habían incrementado ya desde hace días y se daba por hecho que la iniciativa se presentaría en esta semana.

El PPdeG, con Alfonso Rueda --de viaje oficial en China-- y la número dos del partido, Paula Prado, al frente, ha dado luz verde a esta iniciativa con el argumento de que los populares fueron los más votados y tienen "derecho" a gobernar.

Este miércoles, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha visitado al equipo municipal para mostrar su apoyo ante la situación que se está viviendo. La responsable nacionalista ha acusado directamente a Rueda de permitir "este atropello democrático" y ha censurado la actitud de Elena Candia por su "afán desmedido de poder, utilizando la muerte de tres concejales para hacerse con la Alcaldía". Y es que la edil tránsfuga del PSOE entró en el ayuntamiento tras la muerte de un concejal.

También la portavoz del gobierno municipal, la socialista Ana González Abelleira, ha cargado contra "el PP de siempre", al que ha acusado de "comprar una moción de censura", en relación a la convocatoria de una plaza en Costas que, insinúan socialistas y nacionalistas, estaría reservada para la edil tránsfuga del PSOE.