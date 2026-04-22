Burgos recibirá 40 autobuses de la EMT tras el incendio en su cochera

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) del ayuntamiento de Madrid, cederá 40 autocares urbanos a la ciudad de Burgos, que ha perdido recientemente 39 de los 75 autobuses que componen su flota. Tras el incendio en su cochera durante la madrugada del lunes al martes, el servicio de transporte en la ciudad castellana se había visto seriamente perjudicado.

Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, ha informado de que este viernes firmará en Madrid el acuerdo de cesión. Será ese día cuando los vehículos empiecen a salir con destino a la ciudad castellana, con el objetivo de ir incorporándolos a la flota municipal de forma paulatina durante la próxima semana. El ayuntamiento de Madrid, además aportará un camión de apoyo para resolver cualquier incidencia que pueda producirse durante el traslado de los vehículos.

Agradecimientos a la solidaridad La alcaldesa ha puesto en valor las muestras de solidaridad que ha recibido su ciudad desde el primer momento. Ha destacado que apenas unas horas después de producirse el fatal incendio, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, le llamó para poner a su disposición al menos un vehículo. Asimismo ha agradecido los 8 autobuses ofrecidos por León, o el minibús que Segovia había puesto a disposición de Burgos. Cristina Ayala ha asegurado que no puede "expresar con palabras" el agradecimiento por la enorme solidaridad hacia sus vecinos. Y no solo por parte de ciudades 'vecinas' de Castilla y León. Además, Elche, Santander, Vigo, Valencia y Pamplona han ofrecido vehículos para restituir el servicio lo antes posible. Desde este martes, varias líneas se encuentran canceladas y otras funcionan con frecuencias reducidas.

Solución, sí, pero a corto plazo La llegada de 40 autobuses es un balón de oxígeno para la ciudad. Burgos no tendrá que pagar nada a Madrid, tan solo tendrá que ocuparse de los seguros y mantenimiento de los vehículos. Este ofrecimiento era la opción más completa, ya que tener un mismo modelo de tickets en todos los autobuses, facilita el funcionamiento del servicio. Se trata, ha explicado la edil burgalesa, de vehículos antiguos, pero en funcionamiento. En principio, la firma del acuerdo de este viernes, conlleva la cesión de los autocares durante 6 meses. Pasado ese tiempo, ambas ciudades estudiarán la posibilidad de que Madrid pueda enajenarlos, de cara a que permanezcan de forma definitiva en la flota. Antes, habrá que analizar, entre otras cosas, cuál es el estado de los vehículos. Por otro lado, Cristina Ayala, ha recalcado que esta solución es para el "corto plazo" y que "no se vuelve a la situación del 20 de abril". También a informado de los dos retos que se le han abierto a la ciudad de Burgos. Por un lado, acelerar el proyecto de traslado de las cocheras al polígono de Villalonquéjar y por otro lado, la demolición de la parte de las cocheras dañada gravemente.