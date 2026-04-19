El cine español aterriza en Nueva York con las películas más destacadas de los 40 Premios Goya
- Nueva York acoge la muestra And the Goya Goes to… New York, con las películas más destacadas de los 40 Premios Goya
- Un puente cultural entre España y Estados Unidos con la presencia de intérpretes y productores premiados
La ciudad de Nueva York acoge la muestra And the Goya Goes to… New York, un evento que reunirá algunas de las películas más destacadas de los 40 Premios Goya y que cuenta con la presencia de intérpretes y productores galardonados en la última edición de los premios del cine español.
La iniciativa, organizada por la Academia de Cine, el ICAA, ICEX, NYU Espacio de Culturas, el Consulado de España en Nueva York y el Instituto Cervantes, abrirá con un homenaje especial a la Academia en su 40 aniversario y a la figura del guionista Rafael Azcona, en el centenario de su nacimiento.
Las películas presentes en la muestra
El programa reunirá las cinco nominadas a Mejor Película y las ganadoras en las categorías de documental y animación. Entre ellas:
- Sirât, reconocida con seis Goya, presentada por su productor Oriol Maymó.
- Los domingos con cinco premios Goya, con la presencia de Patricia López Arnaiz
- Maspalomas, Goya a Mejor Actor Protagonista, con la presencia de Nagore Aranburu.
- La cena, ganadora de Mejor Guion Adaptado y Mejor Vestuario, representada por su productor Cristóbal García.
- Sorda, premiada en Dirección Novel y en las categorías de interpretación revelación y reparto, acompañada por Álvaro Cervantes.
- Tardes de soledad, Mejor Documental, presentada por el productor Pedro Palacios.
- Decorado, Mejor Película de Animación, con su productor Iván Miñambres.
Un puente cultural entre España y Estados Unidos
Además de las proyecciones, la muestra incluirá paneles abiertos al público sobre coproducción internacional y el estado actual del cine español, con el objetivo de reforzar la presencia de la industria en uno de los mercados audiovisuales más influyentes del mundo.
El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha destacado que esta iniciativa permite “mostrar internacionalmente lo más destacado de esta edición en una fecha tan significativa como el 40 aniversario de la Academia y los Goya”.
Desde el ICAA, Camilo Vázquez ha subrayado que la muestra “refuerza la presencia del cine español en un mercado clave” y consolida a España como “referente creativo y cultural de primer nivel”. Por su parte, la directora ejecutiva del evento, Laura Turégano, ha señalado que el cine español vive “un momento de gran creatividad”, especialmente en obras que abordan temas humanos desde perspectivas diversas.