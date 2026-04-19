El cine español aterriza en Nueva York con las películas más destacadas de los 40 Premios Goya

La ciudad de Nueva York acoge la muestra And the Goya Goes to… New York, un evento que reunirá algunas de las películas más destacadas de los 40 Premios Goya y que cuenta con la presencia de intérpretes y productores galardonados en la última edición de los premios del cine español.

La iniciativa, organizada por la Academia de Cine, el ICAA, ICEX, NYU Espacio de Culturas, el Consulado de España en Nueva York y el Instituto Cervantes, abrirá con un homenaje especial a la Academia en su 40 aniversario y a la figura del guionista Rafael Azcona, en el centenario de su nacimiento.

Las películas presentes en la muestra El programa reunirá las cinco nominadas a Mejor Película y las ganadoras en las categorías de documental y animación. Entre ellas: Sirât , reconocida con seis Goya, presentada por su productor Oriol Maymó .

, reconocida con seis Goya, presentada por su productor . Los domingos con cinco premios Goya, con la presencia de Patricia López Arnaiz

con cinco premios Goya, con la presencia de Maspalomas , Goya a Mejor Actor Protagonista, con la presencia de Nagore Aranburu .

, Goya a Mejor Actor Protagonista, con la presencia de . La cena , ganadora de Mejor Guion Adaptado y Mejor Vestuario, representada por su productor Cristóbal García .

, ganadora de Mejor Guion Adaptado y Mejor Vestuario, representada por su productor . Sorda , premiada en Dirección Novel y en las categorías de interpretación revelación y reparto, acompañada por Álvaro Cervantes .

, premiada en Dirección Novel y en las categorías de interpretación revelación y reparto, acompañada por . Tardes de soledad , Mejor Documental, presentada por el productor Pedro Palacios .

, Mejor Documental, presentada por el productor . Decorado, Mejor Película de Animación, con su productor Iván Miñambres.