Rayco Pulido: "'Saquen sus muertos' es un libro sobre la condición humana con mucha crítica social"
- El Premio Nacional de cómic adapta Verano de Juan "el Chino", de Claudio de la Torre
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Hace diez años Rayco Pulido (Telde, Gran Canaria, 1978) publicó Lamia (Astiberri), con la que ganó el Premio Nacional de Cómic. Y después desapareció...
Ahora, el autor regresa con otra joya: Saquen sus muertos (Astiberri), una adaptación de la novela corta Verano de Juan “el Chino” (1971), del autor canario Claudio de la Torre, que actualmente está prácticamente olvidado a pesar de que ganó dos premios nacionales de literatura, dirigió Radio Nacional de España y el teatro María Guerrero, y con él debutó Antonio Buero Vallejo.
Un cómic ambientado en el verano de 1851, en las Palmas de Gran Canaria, cuando una peste de cólera-morbo mató a la quinta parte de la población de la ciudad (un 10% del total de la isla). Allí nos encontramos con el protagonista, Juan "el Chino", un paria que parece inmune a la enfermedad, lo que ha hecho que se vuelva indispensable para el funcionamiento de la ciudad. A través de los ojos de Juan somos testigos de cómo la muerte arrasa una ciudad abandonada por todos los que se lo podían permitir, como la familia de un joven Galdós, que se refugió en su finca de Valsequillo, o el clero.
Preguntamos a Rayco por qué ha querido adaptar este libro: "Lo primero es por el contenido, es un libro sobre la condición humana, tiende a la misantropía pero Juan, el protagonista, tiene un punto romántico en el sentido revolucionario, lo que aporta algo de esperanza. La novela se desarrolla en un escenario apocalíptico, una epidemia de cólera en una isla atlántica a mitad del S.XIX. Es una novela urbana, pero también rural, hay un viaje, romance, muchos muertos pero, especialmente, mucha crítica social".
"En cuanto a la forma -añade Rayco-, se trata del último libro del escritor, lo redacta con la urgencia de alguien enfermo que sabe que será su último texto, condensa el oficio adquirido: el lenguaje es directo y la escritura visual, el texto es magro, nada es superfluo, la historia se desarrolla a partir de la acción y el diálogo y se puede ver claramente el peso que la escritura cinematográfica tuvo en sus últimas obras, esta novela es casi un tratamiento de guion. El libro arranca con la frase "¡SAQUEN SUS MUERTOS!" y no da tregua, desarrolla todo lo expuesto en apenas cien páginas. Esos son los motivos que me llevaron a adaptarla".
¿Pudo inspirar a Gabriel García Márquez?
Publicado en 1971, algunos piensan que el libro de Claudio de la Torre pudo inspirar a Gabriel García Márquez para su novela La peste (1985). "En el proceso de documentación leí algunos textos que apuntaban a esa posibilidad -nos comenta Rayco-, pero es mera conjetura, no hay ninguna nota de Gabriel García Márquez sobre Claudio de La Torre o su obra. Esa idea se fundamenta en tres puntos: similitud temática, la publicación de Verano de Juan "El Chino" en la prestigiosa Revista Occidente (con amplia distribución en Latinoamérica), y las fechas: 1971 y 1985. Hay solo 14 años para llegar al texto del canario. Por tanto es posible pero no está probado".
En cuanto a lo que significa este libro para los canarios, Rayco nos confiesa: "Para la gran mayoría de los canarios esta novela no significa nada porque no la conocen, tampoco a su autor. Lo triste es que probablemente estamos hablando del escritor de más peso que ha dado Canarias en el S.XX, por calidad pero también por trayectoria y reconocimiento entre sus coetáneos: tiene dos Premios Nacionales de literatura, uno de Artes Escénicas, dirigió el Teatro María Guerrero, dirigió la filial de Paramount en España, hizo varias películas, escribió y co-escribió numerosos guiones para radio y cine".
"Hasta el año pasado todo su obra estaba descatalogada -añade-, la última edición (legal) de Verano de Juan "el Chino" es de 1991. En 2025 se empezaron a publicar antologías con sus obras completas gracias al esfuerzo y la perseverancia de Guillermo Perdomo, especialista en su obra que lleva décadas peleando para poner al autor en su lugar. En Canarias, el máximo reconocimiento para un escritor es que le dediquen el "Día de las letras Canarias" (un año de actos y homenajes), vamos por el edición número veinte e incomprensiblemente se siguen olvidando de Claudio de la Torre".
La pandemia de cólera-morbo
Preguntamos a Rayco si la pandemia de coronavirus de 2019 tuvo algo que ver en su decisión de adaptar este libro: "No. La idea de adaptar Verano de Juan “el Chino” surge en 2019, es antes del COVID-19. El escenario de Verano de Juan "el Chino" se inspira en un evento real que sucedió en Gran Canaria entre junio y septiembre de 1851, pero Claudio habla de "una isla atlántica" porque no quería que encasillasen el libro por localista, algo que hoy es un valor, la voz periférica".
"Dicho esto, en esa epidemia real falleció el 20% de la población de la capital, lo que supone un 10% de la población de la isla, números que tienen poco que ver con la mortandad del COVID-19. Tampoco había medicamentos eficaces, sólo remedios para no deshidratarse y dar una oportunidad a los cuerpos más fuertes. No está claro como empezó ni tampoco como terminó, simplemente la enfermedad arrasó con todo lo que pudo, al estar en una isla desde fuera fue muy sencillo controlar la epidemia bloqueando los puertos y sálvese quien pueda".
La pandemia de coronavirus sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Por eso preguntamos a Rayco si en la novela pasa algo similar: "Creo que siempre pasa igual, por eso comentaba que el libro habla sobre la condición humana, más que misantrópico es realista: del aplauso al sanitario a machacarlo para que abandone la comunidad de vecinos. En la historia estalla la mortandad urbana y en la ciudad sólo se quedan los que no tienen donde ir. Los ricos tienen fincas en el interior y allí se retiran, pero no se les puede criminalizar por eso, es lógica de supervivencia, lo que haríamos todos si pudiéramos. Benito Pérez Galdós tenía ocho años y su familia se mueve a una finca en Valsequillo. Para la historia es más interesante el ecosistema que queda en la ciudad, la nueva sociedad que germina cuando no hay autoridades que mantengan el orden".
Una historia de amor en medio de la destrucción
En cuanto al protagonista de la historia, Rayco nos comenta: "Juan "el Chino" es un desheredado, sólo tiene un apodo, sin tierras, sin apellido, sin pasado. Pero tiene un sentido del honor que viene de la calle, pero de la calle buena, es de fiar. Es pesimista pero aún conserva algo de idealismo, tiene la certeza de que el reparto no es justo y ve en la epidemia la posibilidad de construir una sociedad distinta. Reacciona ante la crisis creciéndose, se convierte un actor relevante para el devenir de la ciudad. Este es SU verano".
En medio de tanta muerte y destrucción asistiremos a una bella historia de amor: "Por no desvelar demasiado de esa trama, es una historia que sólo se podría dar en ese contexto, inicio-nudo-desenlace están ligados al devenir de la epidemia.
Una adaptación "fiel"
Rayco asegura que este cómic: "Es una adaptación fiel, la novela no da tregua. Moví de sitio un flashback que explica el inicio de la enfermedad y tiendo a recortar en las partes melodramáticas porque como lector demasiada emotividad me saca de las historias, es algo que ya ensayé en Nela y funcionó. Mi libro también es más seco. Pero en términos generales encajan adaptación y original incluso en el número de páginas".
En cuanto al lenguaje de Claudio de la Torre Millares, Rayco asegura que: "Su lenguaje es directo, la sintaxis es clara, nada estilizada en el mal sentido de la palabra, no sobra nada y todo va a favor de contar historia. La adaptación es fiel, los diálogos evidentemente están reescritos para condensar la información pero el sentido está y varios se conservan tal cual. Yo siempre intento podar al máximo el texto y resolver con las herramientas propias del medio, poniendo especial atención a las elipsis, el resultado de un adaptación debe ser un artefacto artístico distinto, con entidad propia, no un resumen del libro".
"Cada proyecto tiene un enfoque distinto"
Sobre si su estilo ha cambiado en los diez años transcurridos desde la publicación de Lamia, Rayco nos explica: "Desde uno mismo es complicado apreciar el cambio a menos que sea intencionado. Cada proyecto tiene un enfoque distinto, si Lamia tendía a la geometrización de las formas y la verticalidad en la composición, en este trabajo busco la horizontalidad, con el mar siempre presente como línea. El diseño de los personajes es más naturalista porque necesitaba que encajasen con el paisaje, priman los escenarios rurales, terrenos baldíos, vegetación de medianías, polvo, moscas, etc. Representar el vacío es lo más complejo, yo opté por lo orgánico, todo lo que puedo serlo desde mi estilo de dibujo. En ese aspecto, quizás hay más Sordo y Nela en este libro que Lamia, aunque entre Sordo y Saquen sus muertos han pasado casi veinte años y eso se nota".
"En cuanto a la luz, lo inunda todo, prima el blanco y no es sencillo componer con ese color porque los bocadillos adquieren mucho peso, más en este caso porque he rotulado con la misma plumilla que usé para dibujar, es una letra más contundente que en mis tebeos anteriores. Aproveché las escenas nocturnas y/o interiores para acentuar el contraste, quizás donde se percibe de manera más acusada es en los capítulos 7 y 8, que cuentan un viaje. Cuando miraba el plano con todas las páginas en miniatura cada escena quedaba bien definida, creo que el libro está bastante equilibrado", añade el autor.
Sobre por qué desapareció hace diez años, Rayco nos comenta: "Con el Premio Nacional vienen una serie de encargos y retribución que antes no llegaba: carteles, ilustración, historias cortas (El País Semanal, Embajada española en Washington, etc), trabajos que no puedes rechazar. También hice un tebeo largo entre 2018 y 2020, Ida y vuelta, mi visión sobre la vida y obra de Viera y Clavijo, máximo exponente de la ilustración canaria (S.XVIII). Una biografía que exigió un esfuerzo extra de lectura, documentación y escritura, el libro estaba destinado al circuito autonómico pero apenas se distribuyó incluso aquí, intuyo que la editorial no vive de la venta de libros. Además tuve una hija y aseguré mi futuro laboral... ¡quieto no he estado! Pero sí, entiendo lo que comentas, para mi lector habitual llevo 10 años desaparecido".
Además, este cómic es uno de los primeros que se publica con las nuevas ayudas a la creación de cómic del Ministerio de Cultura. "La ayuda llega cuando tengo el libro a la mitad y creo que mejora el ánimo/resultado saber que tras tantas horas de trabajo tienes algo de retribución garantizada. En España debe haber 4-5 autores que pueden vivir exclusivamente del cómic hecho para nuestro mercado, el resto compagina con ilustración, docencia, talleres, charlas u otros trabajos, eso estira los plazos y atomiza la atención, lo que afecta a la obra. Lamia tuvo la suerte de contar con la beca/residencia que convoca la AC/E y La Maison des Auteurs en Angoulème y pude vivir la ilusión de dedicarme sólo a una cosa a la vez, focalizar mejora proceso y resultado".
"Hacer tebeos es vocacional, como negocio es ruinoso si atiendes a la variable tiempo/dinero, no es que no ganes, es que pierdes muchos euros con cada proyecto. Si entre las funciones prioritarias del Ministerio está promover y favorecer la creación de productos culturales esta Ayuda no sólo está justificada, sino que llega tarde, pero más vale tarde que nunca. Creo que este año veremos los frutos, hay muchos proyectos que estoy deseando leer. Por otra parte, creo que hay algunos puntos en la bases que se deberían repensar, pero eso es otra historia".
En cuanto a si tiene nuevos proyectos a la vista, Rayco nos comenta: "Nada sobre la mesa, mi cómic se nutre de noches, navidades y veranos. Quizás piense en algo en lo que pueda involucrar a mi hija más adelante, pero lo que necesito ahora es descansar e intentar disfrutar de la promoción. Supongo que en algún momento me sentaré a pensar algo, pero ya veremos, el orden en mi vida es familia, docencia y cómic".