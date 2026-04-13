Rayco Pulido: "'Saquen sus muertos' es un libro sobre la condición humana con mucha crítica social"

Hace diez años Rayco Pulido (Telde, Gran Canaria, 1978) publicó Lamia (Astiberri), con la que ganó el Premio Nacional de Cómic. Y después desapareció...

Ahora, el autor regresa con otra joya: Saquen sus muertos (Astiberri), una adaptación de la novela corta Verano de Juan “el Chino” (1971), del autor canario Claudio de la Torre, que actualmente está prácticamente olvidado a pesar de que ganó dos premios nacionales de literatura, dirigió Radio Nacional de España y el teatro María Guerrero, y con él debutó Antonio Buero Vallejo.

Un cómic ambientado en el verano de 1851, en las Palmas de Gran Canaria, cuando una peste de cólera-morbo mató a la quinta parte de la población de la ciudad (un 10% del total de la isla). Allí nos encontramos con el protagonista, Juan "el Chino", un paria que parece inmune a la enfermedad, lo que ha hecho que se vuelva indispensable para el funcionamiento de la ciudad. A través de los ojos de Juan somos testigos de cómo la muerte arrasa una ciudad abandonada por todos los que se lo podían permitir, como la familia de un joven Galdós, que se refugió en su finca de Valsequillo, o el clero.

Preguntamos a Rayco por qué ha querido adaptar este libro: "Lo primero es por el contenido, es un libro sobre la condición humana, tiende a la misantropía pero Juan, el protagonista, tiene un punto romántico en el sentido revolucionario, lo que aporta algo de esperanza. La novela se desarrolla en un escenario apocalíptico, una epidemia de cólera en una isla atlántica a mitad del S.XIX. Es una novela urbana, pero también rural, hay un viaje, romance, muchos muertos pero, especialmente, mucha crítica social".

"En cuanto a la forma -añade Rayco-, se trata del último libro del escritor, lo redacta con la urgencia de alguien enfermo que sabe que será su último texto, condensa el oficio adquirido: el lenguaje es directo y la escritura visual, el texto es magro, nada es superfluo, la historia se desarrolla a partir de la acción y el diálogo y se puede ver claramente el peso que la escritura cinematográfica tuvo en sus últimas obras, esta novela es casi un tratamiento de guion. El libro arranca con la frase "¡SAQUEN SUS MUERTOS!" y no da tregua, desarrolla todo lo expuesto en apenas cien páginas. Esos son los motivos que me llevaron a adaptarla".

Página de 'Saquen sus muertos' (Astiberri) 5

¿Pudo inspirar a Gabriel García Márquez? Publicado en 1971, algunos piensan que el libro de Claudio de la Torre pudo inspirar a Gabriel García Márquez para su novela La peste (1985). "En el proceso de documentación leí algunos textos que apuntaban a esa posibilidad -nos comenta Rayco-, pero es mera conjetura, no hay ninguna nota de Gabriel García Márquez sobre Claudio de La Torre o su obra. Esa idea se fundamenta en tres puntos: similitud temática, la publicación de Verano de Juan "El Chino" en la prestigiosa Revista Occidente (con amplia distribución en Latinoamérica), y las fechas: 1971 y 1985. Hay solo 14 años para llegar al texto del canario. Por tanto es posible pero no está probado". En cuanto a lo que significa este libro para los canarios, Rayco nos confiesa: "Para la gran mayoría de los canarios esta novela no significa nada porque no la conocen, tampoco a su autor. Lo triste es que probablemente estamos hablando del escritor de más peso que ha dado Canarias en el S.XX, por calidad pero también por trayectoria y reconocimiento entre sus coetáneos: tiene dos Premios Nacionales de literatura, uno de Artes Escénicas, dirigió el Teatro María Guerrero, dirigió la filial de Paramount en España, hizo varias películas, escribió y co-escribió numerosos guiones para radio y cine". "Hasta el año pasado todo su obra estaba descatalogada -añade-, la última edición (legal) de Verano de Juan "el Chino" es de 1991. En 2025 se empezaron a publicar antologías con sus obras completas gracias al esfuerzo y la perseverancia de Guillermo Perdomo, especialista en su obra que lleva décadas peleando para poner al autor en su lugar. En Canarias, el máximo reconocimiento para un escritor es que le dediquen el "Día de las letras Canarias" (un año de actos y homenajes), vamos por el edición número veinte e incomprensiblemente se siguen olvidando de Claudio de la Torre". Página de 'Saquen sus muertos' (Astiberri) 5

La pandemia de cólera-morbo Preguntamos a Rayco si la pandemia de coronavirus de 2019 tuvo algo que ver en su decisión de adaptar este libro: "No. La idea de adaptar Verano de Juan “el Chino” surge en 2019, es antes del COVID-19. El escenario de Verano de Juan "el Chino" se inspira en un evento real que sucedió en Gran Canaria entre junio y septiembre de 1851, pero Claudio habla de "una isla atlántica" porque no quería que encasillasen el libro por localista, algo que hoy es un valor, la voz periférica". "Dicho esto, en esa epidemia real falleció el 20% de la población de la capital, lo que supone un 10% de la población de la isla, números que tienen poco que ver con la mortandad del COVID-19. Tampoco había medicamentos eficaces, sólo remedios para no deshidratarse y dar una oportunidad a los cuerpos más fuertes. No está claro como empezó ni tampoco como terminó, simplemente la enfermedad arrasó con todo lo que pudo, al estar en una isla desde fuera fue muy sencillo controlar la epidemia bloqueando los puertos y sálvese quien pueda". La pandemia de coronavirus sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Por eso preguntamos a Rayco si en la novela pasa algo similar: "Creo que siempre pasa igual, por eso comentaba que el libro habla sobre la condición humana, más que misantrópico es realista: del aplauso al sanitario a machacarlo para que abandone la comunidad de vecinos. En la historia estalla la mortandad urbana y en la ciudad sólo se quedan los que no tienen donde ir. Los ricos tienen fincas en el interior y allí se retiran, pero no se les puede criminalizar por eso, es lógica de supervivencia, lo que haríamos todos si pudiéramos. Benito Pérez Galdós tenía ocho años y su familia se mueve a una finca en Valsequillo. Para la historia es más interesante el ecosistema que queda en la ciudad, la nueva sociedad que germina cuando no hay autoridades que mantengan el orden". Página de 'Saquen sus muertos' (Astiberri) 5

Una historia de amor en medio de la destrucción En cuanto al protagonista de la historia, Rayco nos comenta: "Juan "el Chino" es un desheredado, sólo tiene un apodo, sin tierras, sin apellido, sin pasado. Pero tiene un sentido del honor que viene de la calle, pero de la calle buena, es de fiar. Es pesimista pero aún conserva algo de idealismo, tiene la certeza de que el reparto no es justo y ve en la epidemia la posibilidad de construir una sociedad distinta. Reacciona ante la crisis creciéndose, se convierte un actor relevante para el devenir de la ciudad. Este es SU verano". En medio de tanta muerte y destrucción asistiremos a una bella historia de amor: "Por no desvelar demasiado de esa trama, es una historia que sólo se podría dar en ese contexto, inicio-nudo-desenlace están ligados al devenir de la epidemia. Territorio 9 Territorio 9 - Saquen sus muertos, el nuevo cómic de Rayco Pulido | Sexualización en manga y anime - 24/03/26 Escuchar audio

Una adaptación "fiel" Rayco asegura que este cómic: "Es una adaptación fiel, la novela no da tregua. Moví de sitio un flashback que explica el inicio de la enfermedad y tiendo a recortar en las partes melodramáticas porque como lector demasiada emotividad me saca de las historias, es algo que ya ensayé en Nela y funcionó. Mi libro también es más seco. Pero en términos generales encajan adaptación y original incluso en el número de páginas". En cuanto al lenguaje de Claudio de la Torre Millares, Rayco asegura que: "Su lenguaje es directo, la sintaxis es clara, nada estilizada en el mal sentido de la palabra, no sobra nada y todo va a favor de contar historia. La adaptación es fiel, los diálogos evidentemente están reescritos para condensar la información pero el sentido está y varios se conservan tal cual. Yo siempre intento podar al máximo el texto y resolver con las herramientas propias del medio, poniendo especial atención a las elipsis, el resultado de un adaptación debe ser un artefacto artístico distinto, con entidad propia, no un resumen del libro". Página de 'Saquen sus muertos' (Astiberri) 5