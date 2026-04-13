Lo más importante de Telerioja: 13/04/2026

Es la región de referencia en España. Y desde hoy contamos con una sala de hemodinámica que permitirá mejorar la precisión en los diagnósticos de estas dolencias. Todo ello gracias a las nuevas tecnologías y al trabajo coordinado de los profesionales del SERIS.

La Rioja registra un 99% de éxito en intervenciones por infarto agudo de miocardio.

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Moda, vino de Rioja y el cine de Rafael Azcona. Con esa inspiración 4 diseñadores mostraron sus creaciones en la 'II Gala de la Moda Riojana'

01.32 min Moda, vino de Rioja y el cine de Rafael Azcona. Con esa inspiración 4 diseñadores mostraron sus creaciones en la 'II Gala de la Moda Riojana'

Cada colección iba ligada a las variedades de uva y a una de las cuatro de las películas más brillantes del guionista logroñés. Sobre el escenario se pudo comprobar el talento y la creatividad de Esther Aramendía, Bruno Langarica, José Manuel Peña y Rene Esteya. Todo en el Centro de la Cultura del Rioja en Logroño reconvertido en improvisada pasarela.