Lo más importante de Telerioja: 13/04/2026
RTVE LA RIOJA
La Rioja registra un 99% de éxito en intervenciones por infarto agudo de miocardio.
Es la región de referencia en España. Y desde hoy contamos con una sala de hemodinámica que permitirá mejorar la precisión en los diagnósticos de estas dolencias. Todo ello gracias a las nuevas tecnologías y al trabajo coordinado de los profesionales del SERIS.
Moda, vino de Rioja y el cine de Rafael Azcona. Con esa inspiración 4 diseñadores mostraron sus creaciones en la 'II Gala de la Moda Riojana'
Cada colección iba ligada a las variedades de uva y a una de las cuatro de las películas más brillantes del guionista logroñés. Sobre el escenario se pudo comprobar el talento y la creatividad de Esther Aramendía, Bruno Langarica, José Manuel Peña y Rene Esteya. Todo en el Centro de la Cultura del Rioja en Logroño reconvertido en improvisada pasarela.
Mejores infraestructuras, servicios y telecomunicaciones. Son cuestiones clave para mantener la población en el mundo rural
Pero hay pequeñas acciones como el fomento de la lectura para conseguir grandes objetivos. Así lo hemos comprobado en Nalda.