Muere a los 68 años el pionero del hip-hop Afrika Bambaataa

El DJ estadounidense y pionero del hip-hop Afrika Bambaataa, acusado en los últimos años de agredir sexualmente a menores, ha fallecido a los 68 años, según ha anunciado este jueves en Instagram su histórico sello discográfico, Tommy Boy Records.

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"Afrika Bambaataa (...) es ampliamente considerado un pionero del hip-hop y la música electrónica. Al enterarnos de su fallecimiento, reflexionamos sobre sus contribuciones al género y a la cultura en general, que continúan hasta el día de hoy", reza el pie de foto de una fotografía en blanco y negro del artista.

El sitio web de noticias de celebridades TMZ, citando fuentes anónimas, informa que Afrika Bambaataa (cuyo nombre real era Lance Taylor) murió de cáncer el miércoles por la noche en Pensilvania, EE.UU.