Muere a los 68 años el pionero del hip-hop Afrika Bambaataa
- Había sido acusado en los últimos años de agredir sexualmente a menores
- Es considerado, junto con DJ Kool Herc y Grandmaster Flash, uno de los padres fundadores del género
El DJ estadounidense y pionero del hip-hop Afrika Bambaataa, acusado en los últimos años de agredir sexualmente a menores, ha fallecido a los 68 años, según ha anunciado este jueves en Instagram su histórico sello discográfico, Tommy Boy Records.
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"Afrika Bambaataa (...) es ampliamente considerado un pionero del hip-hop y la música electrónica. Al enterarnos de su fallecimiento, reflexionamos sobre sus contribuciones al género y a la cultura en general, que continúan hasta el día de hoy", reza el pie de foto de una fotografía en blanco y negro del artista.
El sitio web de noticias de celebridades TMZ, citando fuentes anónimas, informa que Afrika Bambaataa (cuyo nombre real era Lance Taylor) murió de cáncer el miércoles por la noche en Pensilvania, EE.UU.
Uno de los padres fundadores del hip-hop
Creador del éxito de 1982 Planet Rock, es considerado, junto con DJ Kool Herc y Grandmaster Flash, uno de los padres fundadores del hip-hop, un movimiento musical y cultural basado en cuatro pilares: DJing, rap, graffiti y breakdance.
Nacido en un proyecto de vivienda del Bronx el 17 de abril de 1957, cofundó la Zulu Nation en 1973 (considerado el año en que nació el hip-hop en la ciudad de Nueva York). Esta organización se opuso a la violencia de pandillas y utilizó el hip-hop para promover valores pacíficos, especialmente a través de fiestas callejeras en el distrito de la extensa metrópolis estadounidense.
"Afrika Bambaataa ayudó a dar forma a la incipiente identidad del hip-hop como un movimiento global basado en la paz, la unidad, el amor y la diversión. Su visión convirtió al Bronx en la cuna de una cultura que ahora llega a todos los rincones del mundo", han escrito varias organizaciones en Instagram, incluida The Hip Hop Alliance, que defiende a los trabajadores de la industria.
Estos informes también mencionan un "legado complejo", ya que el artista ha sido objeto de varias acusaciones de agresión sexual contra menores en las décadas de 1980 y 1990 desde 2016, las cuales ha negado, sin haber sido condenado penalmente. En 2025, una demanda civil presentada en su contra fue desestimada después de que no compareciera ante el tribunal.