El Obispado de San Sebastián sopesa denunciar a la rapera Tokischa por grabar en topless en el interior de una iglesia

En topless, cubriéndose los pechos con un brazo y junto a una imagen religiosa. Las imágenes que han trascendido de uno de los últimos trabajos de la cantante dominicana Tokischa han indignado al Obispado de San Sebastián. Las instantáneas pertenecen al corto No Margines, rodado en parte en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Coro, en la Parte Vieja donostiarra. La grabación no fue autorizada por la jerarquía eclesiástica -sí por los responsables directos del templo-, que ha exigido a la productora de la artista la retirada del trabajo.

El corto, rodado en diversas localizaciones de la capital guipuzcoana, comienza en el interior de la Basílica mientras la artista, sentada en un banco, traza una pequeña descripción de sí misma. “Me llamo Tokischa. Mi nombre es Tokischa. Soy una artista, creativa, liberal, perra. Le molesto a mucha gente. Pocos me entienden”. A continuación, un hombre interrumpe el momento para pedirle que se marche.

Fotografía publicada por Tokischa en Instagram en la que posa junto a una imagen religiosa en la Basílica de San Sebastián @tokischa.sol/IG

El Obispado, que no descarta emprender acciones legales, ha lamentado a través de un comunicado “el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos que resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y hieren la sensibilidad religiosa de los fieles”.

Según detalla la nota, el pasado mes de julio, la productora solicitó permiso para “filmar una escena breve dentro de algún templo de la diócesis de San Sebastián”. La firma explicó que consistiría en la grabación de "un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar".

Más tarde, cuando desde el Obispado se le requirió más información sobre el proyecto, la productora señaló que el corto tenía por objeto “promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética”. Sin embargo, tras revisar los trabajos previos de la artista y de la productora, el Obispado denegó la solicitud.

A pesar de la negativa y según ha explicado el Obispado, la productora recurrió a los responsables directos de la Basílica, que dieron el visto bueno sin saber que la autorización había sido rechazada. "En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar", ha defendido el Obispado, citando el derecho canónico.

Además, en las últimas horas, Abogados Cristianos he presentado una denuncia en los juzgados de San Sebastián. La organización considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de profanación, según recoge el artículo 524 del Código Penal.