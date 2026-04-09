Denuncian a la rapera Tokischa por un cortometraje y unas fotos semidesnuda en la Basílica de San Sebastián

La grabación de un cortometraje en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián ha generado una polémica confrontando la libertad artística y el resptato a los epsacios religiosos. abierto un nuevo frente de debate. La protagonista del corto es la rapera dominicana Tokischa, cuyas imágenes dentro del templo han generado indignación en sectores religiosos cuya máxima manifestación ha sido la denuncia interpuesta por Abogados Cristianos.

El origen del debate se encuentra en el cortometraje ‘No margine’, rodado en distintos puntos de Gipuzkoa, entre ellos la Basílica de Santa María del Coro. Es en el interior del templo donostiarra donde la artista aparece con poca ropa, interactuado con algunos elementos religiosos. Fue la propia artista quién difundió el material a través de sus redes sociales, caldo de cultivo de la polémica, junto a algunas fotografías, entre las cuales hay algunas en las que sale en tanga y sin sujetador. En una de ellas

A la segunda, la vencida Según el Obispado de San Sebastián, la productora solicitó inicialmente autorización para rodar en templos de la diócesis de San Sebastián, presentando el proyecto como una escena breve y respetuosa. La petición fue rechazada tras analizar la propuesta. La productora decidió tocar entonces otra puerta. Según la versión del Obispado, contactaron directamente con los responsables de la basílica, sin trasladar eso la negativa previa ni el contenido real del proyecto. Los responsables de la basílica accedieron y Tokischa protagonizó el cortometraje y la sesión de fotos, fruto de la polémica. Tras la difusión del 'corto', la diócesis exigió su retirada inmediata a la productora y recordó que no había autorizado ni la grabación ni su publicación. Asimismo, ha manifestado la posibilidad de emprender acciones legales.

La demanda de Abogados Cristianos La organización Abogados Cristianos, que ha tenido una activa presencia mediática y judicial recientemente, principalmente por su oposición a la eutanasia de Noelia Castillo y denunciando actuaciones del Gobierno, ha anunciado una denuncia por un presunto delito de profanación, al considerar que las imágenes podrían suponer una ofensa a los sentimientos religiosos recogida en el Código Penal.

La respuesta de la artista Frente a las críticas, Tokischa ha defendido públicamente su postura en redes sociales, donde acompaña el proyecto con una reflexión sobre su visión de la espiritualidad: "Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy. Me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma. Es amor, puro, incondicional. Si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores. Nunca entiendo el dicho ‘Dios ven pronto’. A mi entender Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres y en mi lugar favorito, la naturaleza. Pero ustedes creen que solo está en la iglesia" Sus palabras refuerzan el enfoque del cortometraje, centrado en cuestionar normas sociales y reivindicar identidades marginadas. Cabe destacar que el cortometraje contiene constantes referencias a la simbología vasca - aparecen la ikurriña, un lauburu y la réplica de la Nao San Juan - y una importante presencia también del euskera, a través de los diálogos de los personajes.