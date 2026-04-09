Mérida se transforma en un gran escenario para promocionar bandas musicales

De actuar en Mérida…a Japón Sirvan como ejemplo dos menciones concretas para explicitar lo que es capaz de hacer esta cita musical en suelo extremeño. “El año pasado KMKR actuó en las jornadas MUM y, tan solo unos meses después, en 2026, estaban actuando en una gira por Japón”, cita Victoria Paniagua, coordinadora de la MUM (Meeting Music Market). Idéntico fenómeno ocurrió con los extremeños Sanguijuelas del Guadiana. “Aquel grupito tocaba en 2024 a las cinco de la tarde en el Templo de Diana ante unos 70 espectadores y ahora lleva el nombre de Extremadura por todos los sitios”, subraya el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Impresionar al promotor en pocos minutos En estas jornadas participarán 71 músicos, que mostrarán su talento mediante “showcases” (actuaciones) de tan solo 25 minutos de duración. En ese tiempo estarán pendientes de sus evoluciones cerca de 300 profesionales acreditados. Para llegar hasta ahí, los artistas han tenido que superar la selección entre más de 200 propuestas. Pero el radio de acción de estas jornadas trasciende las meras exhibiciones en vivo. Traen también una carga didáctica y empresarial indispensable. 18 proyectos serán presentados entre programadores y agentes del sector en formato “pitching”. Lo que, en palabras de la consejera de cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, “evidencia la capacidad de atracción de la MUM y el interés creciente de la industria musical por este encuentro”. Por ello, este año se refuerza su proyección internacional. De hecho, en esta edición se acoge una misión comercial inversa con la participación de promotores de lugares tan dispares como México o Dinamarca. Forma parte de los encuentros profesionales programados. Que incluso acogerán dos talleres específicos. Uno sobre la aplicación del lenguaje de signos a entornos musicales y otro sobre la internacionalización de artistas en Europa y Latinoamérica. Esos encuentros se combinarán con otros más comerciales y actividades paralelas.