Educació preveu la climatització de 12 centres escolars amb més de 16 milions d'euros
- El conseller Antoni Vera diu que l'objectiu es crear un model "eficient i sostenible".
- El projecte començarà aquest estiu i s'allargarà fins a final d'any, combinant treballs dins i fora de l'horari lectiu.
La Conselleria d'Educació ha tret a licitació un projecte que preveu una inversió superior als 16 milions d'euros per climatitzar dotze centres escolars a les Balears. Les obres començaran aquest estiu i el pla es podria ampliar a una vintena més d'escoles.
Distribució de la inversió per illes
L’illa de Mallorca s’ha dividit en dos lots. El primer inclou l’IES Josep Maria Llompart, l’IES Nou Llevant i el CEE Son Ferriol, mentre que el segon recull l’IES Can Peu Blanc de Sa Pobla, el CEIP Molí d’en Xema de Manacor, el CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles i l’IES Puig de Sa Font de Son Servera.
A Menorca, el contracte inclou l’IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó i el CEIP Mestre Duran d’Alaior, en aquest darrer cas només per a la substitució de fusteries. A les Pitiüses, les actuacions afecten l’IES Santa Maria d’Eivissa, l’IES Marc Ferrer de Formentera —també canvi de fusteries— i el CEIP Can Coix de Sant Antoni.
Així, el pressupost previst per dur a terme les accions d’aquesta primera licitació és de més de 16 milions d’euros (12,6 milions per a les obres previstes a Mallorca, 1,7 milions per a Menorca i 2 milions per a les actuacions en els centres d’Eivissa i Formentera).
A més, hi ha set escoles més amb millores previstes, que s'executaran més endavant perquè actualment ja s’hi duen a terme reformes o ampliacions.
Climatització eficient i sostenible
Les obres, que permetran adaptar els espais a les temperatures segons l’època de l’any, començaran aquest estiu i es preveu que finalitzin a finals d’any. Algunes obres es faran mentre hi hagi classe, però altres, com el canvi del sistema aerotèrmic, s'hauran d'executar a l'estiu. Segons el conseller Antoni Vera, "no només es tracta de posar un sistema tèrmic, sinó d'incorporar plaques solars i sistemes energèticament eficients".
20 nous centres
La Conselleria també ha encarregat un estudi per ampliar el pla a més centres, reforçant així el compromís amb una educació més còmoda i sostenible a tot l’arxipèlag. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) farà un estudi tècnic i econòmic destinat a identificar i valorar actuacions d’estalvi energètic a 20 centres educatius públics de les Illes Balears. Aquest encàrrec, dotat amb un pressupost total de 96.412 euros i amb una durada de cinc mesos, forma part del segon desplegament del Pla de Climatització.
Els vint centres inclosos en aquest encàrrec estan repartits entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Concretament, a Eivissa i Formentera s’actuarà als centres CEIP Guillem de Montgrí, CEIP Labritja, CEIP Es Vedrà, CEIP S’Olivera, CEIP Cervantes, CEIP Can Misses, IES Blanca Dona, IES Santa Maria, IES Isidor Macabich i CEIP Mestre Lluís Andreu. A Menorca, l’estudi es durà a terme a l’IES Maria Àngels Cardona, l’IES Biel Martí, el CEIP Àngel Ruiz i Pablo, el CEIP Joan Benejam, al CEIP Inspector Doctor Comas Camps i al CEIP Mare de Déu de Gràcia. Finalment, a Mallorca, el projecte inclou l’IES Sineu, el CEIP Aina Moll i Marquès, el CEIP Establiments i el CEIP Júniper Serra.