El Reino Unido prohíbe a Kanye West entrar en el país por sus comentarios antisemitas

El Gobierno británico ha bloqueado el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West al Reino Unido por sus pasadas declaraciones de tono antisemita. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha asegurado que el rapero estadounidense "nunca debió haber sido invitado" a actuar en el Reino Unido y que su gobiernto tomara "las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores".

El artista, de 48 años, tenía previsto actuar el próximo mes de julio en el festival Wireless de Londres, que ha sido cancelado tras conocerse que el ministerio del Interior británico había denegado la entrada al país a West alegando que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público". En un mensaje en su cuenta de la red social X, Starmer defendió que el Gobierno británico apoya firmemente a la comunidad judía y no cesará en su lucha para afrontar y derrotar "el veneno del antisemitismo".

Starmer ya había condenado este fin de semana la participación del rapero estadounidense en el festival londinense en un artículo en el periódico The Sun, junto a otras voces de la política británica y diversas asociaciones.

"Aquí el Gobierno ha tomado claramente la decisión correcta. Por una vez, cuando afirma que el antisemitismo no tiene cabida en el Reino Unido, ha respaldado sus palabras con hechos", escribió en X este martes la organización británica 'Campaign Against Antisemitism'. "Alguien que se ha jactado de ganar decenas de millones de dólares vendiendo camisetas con esvásticas y que lanzó una canción llamada 'Hail Hitler' hace unos meses, evidentemente no sería beneficioso para el bien público", añadió.