El Reino Unido prohíbe a Kanye West entrar en el país por sus comentarios antisemitas
- Keir Starmer dice que el rapero estadounidense "nunca debió haber sido invitado" a actuar en Reino Unido
- El artista iba a actuar en julio en el festival Wireless de Londres
El Gobierno británico ha bloqueado el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West al Reino Unido por sus pasadas declaraciones de tono antisemita. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha asegurado que el rapero estadounidense "nunca debió haber sido invitado" a actuar en el Reino Unido y que su gobiernto tomara "las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores".
El artista, de 48 años, tenía previsto actuar el próximo mes de julio en el festival Wireless de Londres, que ha sido cancelado tras conocerse que el ministerio del Interior británico había denegado la entrada al país a West alegando que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público". En un mensaje en su cuenta de la red social X, Starmer defendió que el Gobierno británico apoya firmemente a la comunidad judía y no cesará en su lucha para afrontar y derrotar "el veneno del antisemitismo".
Starmer ya había condenado este fin de semana la participación del rapero estadounidense en el festival londinense en un artículo en el periódico The Sun, junto a otras voces de la política británica y diversas asociaciones.
"Aquí el Gobierno ha tomado claramente la decisión correcta. Por una vez, cuando afirma que el antisemitismo no tiene cabida en el Reino Unido, ha respaldado sus palabras con hechos", escribió en X este martes la organización británica 'Campaign Against Antisemitism'. "Alguien que se ha jactado de ganar decenas de millones de dólares vendiendo camisetas con esvásticas y que lanzó una canción llamada 'Hail Hitler' hace unos meses, evidentemente no sería beneficioso para el bien público", añadió.
West se disculpó en enero y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar
West llegó el año pasado a publicar una canción de apología de Hitler, si bien en enero se disculpó y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar. El ministerio del Interior británico confirmó a la BBC que el rapero, ahora conocido como YE, completó este lunes su solicitud de entrada al Reino Unido a través del sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés), pero le ha sido denegada.
"El Home Office ha rechazado la ETA de YE, prohibiéndole la entrada al Reino Unido. Como resultado, el festival Wireless queda cancelado y se reembolsará el importe a todos los poseedores de entradas", escribió en un comunicado la promotora del evento, Festival Republic.
En el mismo texto, los organizadores expresaron que todas las formas de antisemitismo son "repugnantes" y admitieron reconocer el impacto "real y personal" que esto supone. Horas antes de conocerse la decisión del Gobierno británico, West afirmó este martes que estaba dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica: "Sé que las palabras son suficientes, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy".
El rapero estadounidense acaba de iniciar su gira mundial 'Ye Live Concert Tour', que lo llevará hasta el próximo mes de agosto por estadios de todo el mundo, incluido España, donde previsiblemente actuará en el estadio Riyadh Air Metropolitano el próximo 30 de julio.