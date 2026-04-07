Armengol nega haver intervingut en la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia
- L’expresidenta del Govern balear assegura que les decisions de contractació corresponien als òrgans competents del Servei de Salut.
- Armengol sosté que mai no va rebre ordres ni pressions per comprar a determinats proveïdors.
La primera jornada del judici al Tribunal Suprem contra l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Koldo García, per la presumpta trama corrupta en la compra de mascaretes durant la pandèmia, ha estat marcada per les declaracions per escrit de diversos testimonis. La Fiscalia demana per a ells penes de 24 i 19 anys de presó, respectivament, en un procés que s’allargarà durant tot el mes d’abril i que comptarà amb prop de 80 testimonis.
Armengol es desmarca del contracte amb l'IB-Salut
Entre aquests hi ha l’expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, que ha reiterat per escrit la seva desvinculació de la contractació de material sanitari per valor de 3,7 milions d’euros a una empresa vinculada a l’empresari Víctor de Aldama, també processat en la causa.
En la seva declaració, Armengol insisteix que va tenir coneixement de l’expedient a través dels mitjans de comunicació, tal com ja va sostenir en diferents comissions d’investigació parlamentàries. A més, subratlla que les decisions en matèria de contractació corresponien als òrgans competents del Servei de Salut. “La presidència del Govern no realitza contractacions ni dóna indicacions sobre a qui s’ha de contractar, ni en l’àmbit sanitari ni en cap altre”, afirma en el seu escrit.
Armengol nega haver donat o rebut ordres per afavorir la trama de mascaretes
L’expresidenta reconeix que coneixia Koldo García en la seva condició d’assessor de l’aleshores ministre Ábalos i que podria haver intercanviat algun missatge amb ell. Tanmateix, assegura que durant la pandèmia rebien nombroses ofertes de material sanitari que ella derivava sistemàticament als òrgans responsables. “Mai no he parlat amb el senyor García ni amb cap altra persona sobre expedients de compra amb cap empresa. Mai no vaig rebre cap tipus d’ordre ni pressió per efectuar cap compra o contracte”, sosté.
En termes similars també s’ha pronunciat per escrit l’expresident de les Canàries, Ángel Víctor Torres, que igualment ha negat qualsevol implicació en els fets investigats.