El Racing se despeña en Andorra

Las ha habido peores, sin duda, por la repercusión que traían aparejadas, pero la de ayer en Andorra ha sido la derrota más excesiva desde que José Alberto López se sentó en el banquillo racinguista (6-2). Un set le endosó el equipo del principado a un Racing que comenzó bien, que se adelantó al cuarto de hora con un 0-2 tranquilizador, pero que con el paso de los minutos se fue cayendo como fruta madura para acabar siendo zarandeado por el equipo pirenaico.

Más allá de las consecuencias que tiene perder un partido así, lo perturbador es que no puede considerarse un accidente, un hecho aislado. Las últimas actuaciones racinguistas desprenden aroma a tendencia. Y eso, a estas alturas de temporada, con los antecedentes de pasadas temporadas tan frescos, genera dudas cuando no temor.

"Está siendo, posiblemente, nuestro momento más complicado", decía ayer el entrenador racinguista. Las sensaciones que transmite el equipo lo corroboran. Especialmente desde el partido contra el Zaragoza. Podría decirse que el declive comenzó contra el Albacete (0-4), pero en ese partido, condicionado por un mal inicio y la expulsión de Peio Canales, el Racing ofreció otra imagen. Fue en tierras mañas donde el equipo estuvo por debajo de su nivel (2-0). Contra el Sporting de Gijón (3-1), pese a la victoria, los visitantes fueron superiores prácticamente durante 70 minutos. Salvo los arreones al inicio y al final del partido, el dominio del choque fue asturiano, mientras que ayer se repitió el patrón, con la salvedad de que el penalti por mano de Mario García y la expulsión de Jorge Salinas en la segunda parte acabaron por frustrar cualquier atisbo de reacción.