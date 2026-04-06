El origen del DNI: control social y vigilancia en la España franquista

Lo usamos como una garantía más de nuestros derechos y libertades, pero el documento nacional de identidad fue creado durante el franquismo con otro objetivo.

"Se plantea con un fin muy claro de control social. Primero, se le da el DNI a los presos, a los que están vigilados", explica Emilio Grandio, catedrático en Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Francisco Franco lo crea en 1944. Él se quedó el número uno; su mujer, el dos, y la Familia Real, del 10 al 99. A partir de ahí, se le da un número único a cada ciudadano con sus datos. "Foto, nombres y apellidos, domicilio y la profesión. La profesión era muy importante; de ahí que todas las mujeres mayores recuerdan que ponían 'sus labores'", refleja Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza (UniZar). También se especificaba el nivel económico, que era algo discriminatorio.

Llevar el DNI a todo el territorio fue un reto. "Normalmente, se iba a la capital de provincia para dos cosas: para obtener el carné de identidad y, en el caso de los hombres, para el servicio militar", apunta Casanova.

Los requisitos de su diseño se publicaron en el BOE: debía ser de cartulina, caber en una cartera y con tintas inalterables a la luz. Hasta los años 50, no se emitió el primer DNI y se extendió su uso. "El régimen intenta colocarse al lado de las sociedades occidentales que se están creando en Europa", señala Emilio Grandio.

Décadas después, nuestros datos se informatizaron y se volvieron electrónicos, con chip. Ahora, digital desde el móvil. Estos son avances en un documento que define quiénes somos,pero también de dónde venimos.