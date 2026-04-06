Navarra se consolida como destino rural en Semana Santa

Vienen de Valencia y pasarán estos días en familia en una casa rural en Osinaga. De momento han llegado los primeros, pero después se irán sumando más integrantes a esta escapada rural con sabor a Semana Santa.

Ocupación que ronda el 85% “Venimos buscando la tranquilidad, los paisajes y la naturaleza. Y una casa rural es la mejor opción porque así nos permite estar en familia todos juntos. Eso en un hotel es imposible”. Esa es la principal razón que les ha llevado a elegir Navarra como destino turístico para estos días. “El levante lo tenemos todos los días, esta vez nos apetecía más verde, salir de las playas y el calor, e incluso no nos importa algo de frío”, aseguraba Amparo Barrachina, que viene de Valencia. Según ANAPEH, la Asociación Navarra de Pequeños Establecimientos de Hostelería, la ocupación de alojamientos rurales de Navarra alcanza el 85% de su capacidad. Según indican, las perspectivas son buenas y a pesar del mal tiempo de los primeros días, la mejora posterior puede hacer que se produzcan reservas de última hora.

Turismo rural: actividades al aire libre Las posibilidades que ofrece la naturaleza también son un gran reclamo turístico para los visitantes. Esta familia tiene previsto hacer excursiones en bicicleta por las vías verdes, dar paseos y recorrer los bosques que empiezan a recuperar la hoja. La parte gastronómica también la tienen pensada “Hemos reservado varios restaurantes y asadores, aquí se come muy bien y también lo disfrutaremos. Algún día nos acercaremos a Pamplona a degustar unos pinchos”.