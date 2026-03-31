Robledillo de la Vera lleva sin agua desde el jueves por un corrimiento de tierra que afecta a su red de abasto

En Robledillo de la Vera llevan sin agua potable desde el jueves 26 de marzo. Un desprendimiento de tierra ha dañado el sistema de abastecimiento del municipio, causando la incomodidad de los vecinos. “Apañándonos como podemos” o “muy mal” son algunas de las frases que más se oyen estos días en el pueblo cuando se les pregunta por la situación.

La red y los depósitos municipales se llenaron de fango el pasado jueves al romperse el canal que suministra a la central hidroeléctrica de Losar, situada a kilómetro y medio de la infraestructura de captación de agua de esta localidad. Eso ha provocado que el agua salga turbia del grifo y no sea apta ni para beber ni para ningún otro uso.

Camiones cisterna Estos días, el pueblo se abastece gracias a camiones cisterna con agua para consumo humano, dispuestos por el consorcio MásMedio de la Diputación Provincial cacereña. Un agua que sirve para “echar agua y lavar los cacharros”, según un vecino, pero no para otras cosas. “Lavadora no podemos poner” confirma otra. Ni tampoco un lavavajillas. Algunos están recurriendo a familiares o amigos que viven fuera del pueblo para ducharse o lavar ropa. O incluso a una lavandería de monedas que hay en un municipio cercano que no se ha visto afectado por el corte.

Vecinos resignados Es una situación que recuerda a tiempos pasados, aunque algunos vecinos le quitan dramatismo. “Para orinar no tengo problema. Como vivo a las afueras, me voy a los olivares y les sirve de abono” dice uno de ellos. Otros prefieren tomarse la situación con humor: “lo que hacemos es un guarreo”, confiesa una vecina. “Nos lavamos por parcelas… Por aquí, por allí…” explica, entre las risas de sus amigas, decididas a que estar sin agua no les amargue el día.