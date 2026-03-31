Nuevo Futuro: el periódico hecho por mayores de 70 años que combate la soledad no deseada

A media mañana cuando el Hogar El Boterón de Zaragoza se empieza a llenar de personas mayores, se cuela también un ruido muy simpático desde dentro de una de las salas. Son frases atropelladas, risas repentinas y debates sobre libros, sociedad o política; Son seis mayores que se reúnen cada mes para decidir el contenido de su periódico. Pero, en realidad, hacen algo más importante: escuchar y sentirse escuchados. El ruido que provocan por la mañana es el suspiro de por las tardes en su casa de saber que han aprovechado el día.

Esa reunión en la sala no es casual. Están eligiendo los temas de la próxima edición de su diario. Nuevo Futuro: una iniciativa con el propósito claro de plantarle cara a la soledad porque tan solo en Aragón, afecta a unas 71.000 personas mayores. Por eso, en sus treinta páginas se pueden encontrar noticias con imágenes propias, entrevistas y reportajes sobre la falta de compañía. También sopas de letras, tendencias entre el público del Hogar el Boterón y hasta un epitafio muy irónico: "Hoy yace en este humilde local Doña Soledad No Deseada".

María Jesús Martín levanta la mano y pide hablar de libros. Quiere hacer suya la sección de literatura desde una necesidad que nace de la memoria. "Leí un libro que me recordó a mi madre y quise escribir sobre ello porque es real", expresa. Ese libro es Antonia de Nieves Concostrina, el relato de una mujer marcada por la guerra, la pérdida y la soledad. Para María Jesús escribir es también darle realidad a la vida, reparar con su voz la historia de muchos que durante, algunos años, permanecieron en el olvido.

Gerardo Pérez, en cambio, encuentra su lugar en la poesía. Para convencer a sus compañeros se pone a recitar en voz alta versos propios. La literatura para él no son solo palabras bien unidas, sino una herramienta para impulsar un cambio social. "A mí me gustan mucho los poemas, pero yo escribo muy humildemente", explica. Como no podía ser de otra manera en este diario, el tema escogido suele ser la soledad no deseada. "Soledad no te quiero; aléjate de mi lado; devuélveme algo de la vida que me has quitado", recita Pérez.

“Que pudiéramos juntarnos aquí gente desconocida y sacar adelante un periódico fue todo un reto y la mayor motivación ha sido visibilizar la soledad“

Pilar Lagunas es la coordinadora de la sección de entrevistas. Su curiosidad es innata por la actualidad, aunque asegura que desarrollar la idea principal fue todo un reto. "Que pudiéramos juntarnos aquí gente desconocida y sacar adelante un periódico fue todo un reto y la mayor motivación ha sido visibilizar la soledad", comenta. Aquí organizarse, debatir, corregir y hasta maquetar son tareas que se convierten en pequeñas victorias. Cuando una página es terminada, es un éxito para todos.

Un nuevo futuro para ellos El tiempo que pasan escribiendo, es tiempo que no pasan solos. Bajo esta premisa, la Dirección General del Mayor del Gobierno de Aragón tuvo esta idea y la propuso a los mayores del Hogar el Boterón. La suya es una propuesta que les mantiene activos y a la vez les hace sentir acompañados. ““ Por eso, Nuevo Futuro ha cambiado sus rutinas y les ha dado un motivo para despertarse con energía por las mañanas. "Lo que hay que hacer es proponerse una serie de objetivos al día y cumplirlos. Despertarse por la mañana y tener un plan", explica Gerardo Pérez. Él y la mayoría de sus compañeros pasan los 70 años, pero tienen ganas de retarse cada día. Ya van a por una segunda edición y los temas ya están elegidos.