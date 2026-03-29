La 'Pollinica' abre la Semana Santa en Melilla con una nueva talla

La tradicional procesión de la 'Pollinica' ha inaugurado este Domingo de Ramos la Semana Santa de Melilla, marcada este año por una novedad destacada: la incorporación de una nueva talla al conjunto escultórico que representa la entrada de Jesús en Jerusalén.

Expectación en las calles de Melilla

Tras dos años sin poder salir debido a la lluvia, la expectación era máxima entre cofrades y fieles, que han acompañado el inicio del recorrido desde la parroquia de la Medalla Milagrosa.

El paso, con sus sagrados titulares, ha estado acompañado por la imagen de María Santísima de Gracia y Esperanza, que luce saya blanca y manto verde. Como es habitual en esta jornada, no han faltado las palmas y ramas de olivo, ni la participación de numerosos niños.

La 'Pollinica' y la Esperanza recorren las calles de Melilla 6 Fotos 1 / 6 Compartir Facebook Twitter WhatsApp La 'Pollinica' y la Esperanza recorren las calles de Melilla | Fuente: Ciudad Autónoma 29.03.2026

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La procesión ha contado además con el acompañamiento de autoridades, como el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, o la delegada del Gobierno de España, Sabrina Moh. Las voces y la Banda de Guerra del Tercio Gran Capitán 1ºde la Legión también han seguido las imágenes. Uno de los momentos más destacados del recorrido ha sido su paso por el Parque Hernández, en el centro de la ciudad, antes de incorporarse al recorrido oficial.

Con esta salida, las cofradías de la Flagelación y del Mayor Dolor dan comienzo a los desfiles procesionales en la ciudad autónoma. Una procesión historia que, desde 1943, marca el inicio de la Semana Santa melillense.