Pilar Aymerich, a la Fundació Toni Catany
- L'exposició 'La revolució insolent dels cossos' mostra vuitanta instantànies que capturen la irrupció de noves identitats durant la transició espanyola
La Premi Nacional de Fotografia, Pilar Aymerich, enceta el cicle Fotògrafes Compromeses de la Fundació Toni Catany. L'exposició 'La revolució insolent dels cossos' mostra vuitanta instantànies que, amb una mirada feminista i humanista, capturen la irrupció de noves identitats durant la Transició espanyola. Hi ha imatges de la lluita de les dones i també retrats íntims de figures com Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, Neus Català o Ovidi Montllor.
Retrats dels alliberaments a la Transició
Barcelona, estiu de 1976. Trenta-set dones de la presó de Trinitat Vella s'autogestionen durant un buit de poder. Dones condemnades per avortament o adulteri que recuperen la brillantor als ulls i que retrata l'objectiu de Pilar Aymerich. "T'ensenyaven la presó com si fos ca seva, s'havien apoderat sentimentalment de l'espai", recorda Aymerich.
A 'La revolució insolent dels cossos' descobrim 80 instantànies en analògic de la Premi Nacional de Fotografia que retraten l'alliberament dels cossos i la irrupció de noves identitats durant la Transició. "Era un moment de reivindicació alegre, una insurrecció: veníem d'un lloc molt negre i buscàvem la llum", conta Aymerich.
Fotografies de les primeres manifestacions feministes a Barcelona que retraten el canvi dels cossos de les dones, el moviment, la vestimenta i la gestualitat. "La gent sortia de l'armari en tots els sentits de la paraula", explica Laura Terré, comissària de l'exposició.
Imatges col·lectives però també retrats íntims de grans figures: com Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, MAria del Mar Bonet, Mercè Rodoreda, Ovidi Montllor... captats per la mirada felina d'Aymerich. "Els gats m'han ensenyat a mirar, sóc una persona molt silenciosa que s'acosa a les coses molt delicadament", diu Aymerich.
Una exposició que enceta el cicle Fotògrafes Compromses de la Fundació Toni Catany. Un diàleg amb la fotografia del que podeu gaudir fins el 30 d'agost a Llucmajor.