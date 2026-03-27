Los ganaderos asturianos protestan contra la bajada del precio de la leche

Nuevo frente para el campo asturiano. El sector ganadero ha salido hoy a la calle para protestar por la bajada de precios que la industria láctea quiere imponer en los nuevos contratos, que se están negociando en estos momentos. La acción estaba convocada por UCA, COAG, ASAJA y USAGA y ha sido secundada por medio centenar de personas. URA, sindicato mayoritario, ha acudido pero su representante, Borja Fernández, ha denunciado que no fueron invitados a sumarse a la convocatoria. Pese a ello ha dado su apoyo a la reivindicación.

El sector ganadero ha presentado por registro de entrada en la Delegación del Gobierno una serie de exigencias al Ministerio de Agricultura que pasan, en primer lugar, por incrementar las ayudas ante el aumento de precios del combustible y, por otra parte, que implante medidas para evitar que los excedentes de leche que llegan de otros países de Europa, especialmente de Francia, lleguen a España con precios muy por debajo de los que venden los ganaderos españoles.

01.26 min Los ganaderos asturianos protestan por los bajos precios de la leche

Los representantes de las diferentes entidades han denunciado que el producto que llega desde el país vecino se vende unos diez céntimos más barato que el español, lo que supone un palo para un sector con cada vez menos explotaciones.