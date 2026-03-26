Formentera tindrà senador propi
El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la reforma constitucional que dotarà l'illa de Formentera d'un senador propi. Finalment, el PSOE s'abstindrà en la votació de l'esmena del PP per a mantenir el nom d'Eivissa en castellà. La proposta ha tirat endavant amb el suport de més de tres cinquenes parts dels diputats. A la menor de les Pitiüses, ha anat creixent la pressió institucional i social per a posar fi a l'anomalia de ser l'única illa de l'Estat sense senador.
Una reivindicació històrica
Aplaudiment quasi unànime al Congrés. Aquest dijous s'ha aprovat per àmplia majoria que Formentera passi a tenir un senador propi a partir de les pròximes eleccions. Ara només falta la ratificació del Senat, que serà només un tràmit, perquè tant PP com PSOE hi han votat a favor.
Una representació del Consell de Formentera encapçalada pel seu president s'ha desplaçat per veure com una gran reivindicació històrica dels formenterers s'ha fet realitat. És la quarta reforma constitucional, que s'ha fet amb una presidenta balear al Congrés, especialment satisfeta.
El PP ha aconseguit aprovar l'esmena perquè el nom de l'illa d'Eivissa es mantengui en castellà a la Constitució. Ara només falta repetir el tràmit al Senat. A les pròximes eleccions generals Eivissa i Formentera eligiran ja cadascuna el seu propi senador.