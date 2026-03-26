Activado el dispositivo especial de seguridad para la Semana Santa

A falta de solo unos días para que de comienzo la Semana Santa, en Ceuta se ultiman los preparativos para una de las citas religiosas más importantes del calendario festivo para miles de personas católicas en todo el mundo. Se espera la llegada de un alto flujo de turismo, junto a las bandas de música que participarán en los distintos actos, además de todas las personas locales que habitualmente inundan las calles de espíritu cofrade. Las hermandades también están listas para que sus pasos protagonicen las procesiones. Con el fin de velar por el buen funcionamiento de las procesiones, se ha preparado un dispositivo especial de seguridad.

Junta Local de Seguridad en el Palacio Autonómico

Para analizar los detalles, representantes del Ejecutivo local, con el presidente Juan Vivas a la cabeza, y el delegado del Gobierno de España en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, han copresidido una Junta de Seguridad especial en el Palacio Autónomico. "Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajarán de manera coordinada", han asegurado desde sendas instituciones. El operativo contará con agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Se busca así minimizar el riesgo de incidencias durante días de gran afluencia de personas en puntos clave del centro urbano, sobre todo en las salidas procesionales.

Representantes del Ejecutivo local y de la Delegación del Gobierno de España en Ceuta participando en la Junta de Seguridad.

El encuentro, cuyo principal objetivo no es otro que el de garantizar el normal desarrollo de las procesiones, se ha iniciado con la tradicional bienvenida institucional del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Para Pérez Triano se trata de la primera reunión de estas características que le toca dirigir tras asumir reciéntemente su cargo. Ambos han querido destacar la labor coordinada y el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contribuyen a que Ceuta sea una ciudad segura. Tanto el presidente como el delegado han expresado "su deseo de que la Semana Santa se desarrolle con normalidad en términos de seguridad, como viene ocurriendo habitualmente". Los responsables del dispositivo han explicado de manera pormenorizada en qué consistirán las actuaciones previstas. Con esta presentación, todo está preparado para dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa caballa.