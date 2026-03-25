Seis equipos llegan a la final del primer concurso de datos abiertos de Castilla-La Mancha

El concurso educativo UpData Datathon, que busca impulsar el uso de datos abiertos en los estudiantes de la región, llega a la recta final. Son seis los equipos que han superado la fase provincial para pasar a la regional y disputarse los primeros puestos entre ellos.

En concreto, se trata de tres equipos que compiten en la categoría 4º de la ESO y Bachillerato y otros tres que lo hacen en la de Formación Profesional.

Finalistas de Toledo, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real Al concurso de datos abiertos se han inscrito un total de 74 equipos de 20 centros de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, de los cuales han llegado a la final equipos de cuatro de ellas. Los equipos finalistas en la categoría Formación Profesional son: Villanuevers del IES Newton Salas de Guadalajara, Pawmetrics y Compais, ambos del IES Leonardo Da Vinci de Albacete. En el ámbito de Bachillerato, dos equipos de Toledo: Los Escritores (IES Princesa Galiana) y Ecociencia (IES Olías del Rey) y el Órcaulo del Bosco del IES Juan Bosco de Ciudad Real. Además de utilizar los datos abiertos para desarrollar aplicaciones que posteriormente pueden tomar forma de idea de negocio, los estudiantes han contado con mentores de cuatro empresas. En este contexto, se han impartido un total de 15 charlas, en las que han participado un total de 559 alumnos y alumnas.