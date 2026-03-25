Seis equipos llegan a la final del primer concurso de datos abiertos de Castilla-La Mancha
- Seis equipos han llegado a la recta final tras presentar sus proyectos tecnológicos
- El proyecto ha impulsado 15 charlas sobre datos abiertos y emprendimiento
El concurso educativo UpData Datathon, que busca impulsar el uso de datos abiertos en los estudiantes de la región, llega a la recta final. Son seis los equipos que han superado la fase provincial para pasar a la regional y disputarse los primeros puestos entre ellos.
En concreto, se trata de tres equipos que compiten en la categoría 4º de la ESO y Bachillerato y otros tres que lo hacen en la de Formación Profesional.
Finalistas de Toledo, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real
Al concurso de datos abiertos se han inscrito un total de 74 equipos de 20 centros de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, de los cuales han llegado a la final equipos de cuatro de ellas. Los equipos finalistas en la categoría Formación Profesional son: Villanuevers del IES Newton Salas de Guadalajara, Pawmetrics y Compais, ambos del IES Leonardo Da Vinci de Albacete. En el ámbito de Bachillerato, dos equipos de Toledo: Los Escritores (IES Princesa Galiana) y Ecociencia (IES Olías del Rey) y el Órcaulo del Bosco del IES Juan Bosco de Ciudad Real.
Además de utilizar los datos abiertos para desarrollar aplicaciones que posteriormente pueden tomar forma de idea de negocio, los estudiantes han contado con mentores de cuatro empresas. En este contexto, se han impartido un total de 15 charlas, en las que han participado un total de 559 alumnos y alumnas.
El potencial de los datos abiertos
Esta primera edición del UpData Datathon, tal y como ha dicho Christian Cobas, el director de la Oficina del Dato, “ha servido para ver el gran nivel que tienen los centros educativos de Castilla-La Mancha y la implicación de los estudiantes en materia de innovación y de datos”.
El siguiente paso de este evento educativo pasa por que se propongan nuevos retos por parte de la organización para resolver de forma conjunta entre los equipos de ambas categorías. Los estudiantes finalistas recibirán también charlas temáticas de datos, emprendimiento, inspiración, innovación o exposición en público.
Los equipos de la fase regional presentarán su solución a los retos y el jurado las valorará en la misma jornada, prevista el próximo 25 de abril, dándose a conocer los ganadores definitivos del datathon ese mismo día