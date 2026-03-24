El Govern defensa el veto a noves places turístiques en plurifamiliars
- Brussel·les diu que va en contra de la llibertat d'empresa i podria sancionar l'Estat espanyol
- El Govern no farà marxa enrere perquè, diu, una prohibició local no frena la saturació
La prohibició de nous lloguers turístics en edificis plurifamiliars a tot Balears no està justificada. És el que diu la Comissió Europea davant el veto aprovat pel Govern per frenar la saturació. L'Executiu insisteix que no canviarà el full de ruta, tot i que Brussel·les podria imposar sancions a l'Estat espanyol.
No d'Europa a la prohibició de lloguer turístic
La Comissió Europea diu que no es pot fer: el Govern no pot prohibir la creació de noves places de lloguer turístic a pisos a tot l'arxipèlag. El Parlament, amb els vots de PP i Vox, ho va aprovar al passat mes de maig dins la Llei de contenció turística. Brussel·les diu que podria aplicar-se acreditant una tensió real, en un barri o en un municipi, però no a tota la comunitat.
El Govern no farà marxa enrere. Diu que una prohibició local no és suficient per frenar la saturació. Sostenen que prohibir el lloguer turístic a pisos de Palma però no fer-ho a Inca no frena l'impacte.
La resolució de la Comissió Europea és vinculant. Diu que va en contra de la llibertat d'empresa i de la llibertat de qualsevol ciutadà europeu d'establir-se a qualsevol estat comunitari. I, si no fa cas, podria imposar sancions econòmiques per al Govern central, únic interlocutor i responsable per a Brussel·les.